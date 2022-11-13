快訊

影／金門「颳韓流」！韓國瑜飛金門為楊鎮浯輔選 萬人空巷交通打結

中部2歲童已打公費疫苗竟「頭長角」染肺炎鏈球菌亡

本土+1萬8571例！40例境外、61死 莊人祥：較上周日下降23.6％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／田中馬今年新亮點 寶特瓶咖啡渣再製跑衣明年穿

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
興采公司董事長陳國欽、泰山企業發言人雷松清要推動兩企業緊密合作善循環。記者簡慧珍／攝影
興采公司董事長陳國欽、泰山企業發言人雷松清要推動兩企業緊密合作善循環。記者簡慧珍／攝影

台灣米倉田中馬拉松舉辦11年，最出名的助興活動就是「呷通海」，今年多了智慧科技新亮點，一連11年都沒缺席的在地廠商泰山主動與興采集團合作，回收寶特瓶、咖啡渣和廢棄100%聚酯纖維跑衣再製衣服，明年田中馬選手就能穿上這款新跑衣。

田中馬總幹事鄭宗政今天見證泰山企業董事長詹景超、興采公司董事長陳國欽，啟動善循環合作儀式。「只要田中馬舉辦，我會一直支持下去」。詹景超說，泰山2007年起輕量化寶特瓶做環保，今年與興采集團合作，5支寶特瓶加3杯咖啡渣，或3件廢棄100%聚酯纖維跑衣，就可製成一件全新跑衣，明年田中馬選手就會穿這種跑衣。

詹景超過去10年跑田中馬的全馬，今年帶領87名員工和親友參加，「降級」跑10公里健跑組，他也動員50人次志工為田中馬服務兩天，昨天先回收一大袋寶特瓶，今天繼續在田中馬活動廣場舉辦「善循環套圈圈」遊戲，給5個寶特瓶的空瓶、兩件廢棄100%聚酯纖維跑衣或20元現金即可玩一次，吸引很多選手及朋友參加，加大的圈圈命中率高，攤位門庭若市。

興采集團連續7年供應S.Café®環保科技咖啡紗布料製作田中馬賽事跑衣，今天董事長陳國欽表示，興采95%產品外銷，ADIDS、NIKE、NORFACE等知名廠牌，及今年東奧會MIZUNO服裝都採用興采咖啡渣衣服，所以他年年邀請外國客戶來體驗田中馬，都感覺很好。

「我是彰化人，做在地企業應該做的事」。陳國欽說，在地企業（泰山）有這樣的能量一起結合做環保、愛地球，媒合最強的，「讓強強聯手，讓愛留在彰化」。向全世界發光，今年興采集團發起SINGTEX® REFIT™永續循環計畫，明年選手都能穿到具有消除異味、抗UV和快乾等多種效果的新衣。

泰山企業發言人雷松清說，若以今年田中馬參加人數，至少需要回收8萬支寶特瓶，除了今天賽事加強回收，泰山也從生產製程中剔除的不良品補足所需數量，未來員工工作服都優先考量採用這類環保衣服，目前衛福部已採個案審查和受理申請r-PET，泰山企業期待未來能出現寶特瓶永續包材。

田中馬（左起）總幹事鄭宗政今天見證泰山企業董事長詹景超、興采公司董事長陳國欽，啟動回收寶特瓶、廢棄聚酯纖維衣服的善循環合作儀式。記者簡慧珍／攝影
田中馬（左起）總幹事鄭宗政今天見證泰山企業董事長詹景超、興采公司董事長陳國欽，啟動回收寶特瓶、廢棄聚酯纖維衣服的善循環合作儀式。記者簡慧珍／攝影
田中馬的在地廠商泰山企業設攤給選手和民眾玩套圈圈，鼓勵回收寶特瓶、廢棄100%聚酯纖維跑衣。記者簡慧珍／攝影
田中馬的在地廠商泰山企業設攤給選手和民眾玩套圈圈，鼓勵回收寶特瓶、廢棄100%聚酯纖維跑衣。記者簡慧珍／攝影

馬拉松 田中馬拉松

延伸閱讀

田中馬萬人起跑 牛排火鍋芒果冰一路吃到飽

驚悚！網傳新北泰山「跟拍4人組」 女子躲超商也不放過

嘉縣沿岸寶特瓶半數外來 海廢處理需跨國合作

玉山公布讓登山人害羞的數據 山屋步道清出人為廢棄物

相關新聞

中部2歲童已打公費疫苗竟「頭長角」染肺炎鏈球菌亡

台中榮總兒童感染科主任陳伯彥今天說，日前他在台中榮總召開的兒科醫學會上分享2019年底、新冠肺炎疫情剛爆發時極特殊案例，...

濃霧特報 吳德榮：山貓颱風對台無影響 傍晚起北部變天

中央氣象局今天發布濃霧特報，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至台南及金門、馬祖已出現能見度不足20...

好天氣掰了！明午後變天降溫入夜有雨 放晴時間曝光

好天氣掰掰！中央氣象局指出，明(13)日下午開始東北季風將增強，北部及東北部天氣轉涼，桃園以北、東半部地區、恆春半島及馬...

有這些症狀千萬別輕忽！小心大腸癌已找上門

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「大腸癌症狀」相關話題，帶您了解網友熱議罹患大腸癌後的七大常見症狀有哪些。

基隆港濃霧上午管制90分鐘 4船進港受影響

基隆港受到濃霧影響，今天上午8時30分起管制船舶進出港，直到上午10時濃霧消散解除，期間共有4艘船舶進港受到影響

日本搶台客／疫後旅遊新趨勢 京阪增戶外新景點 旅宿吹永續環保風

疫情改變人際關係，娛樂消費也得保持安全社交距離，過去台灣旅客赴日旅遊，前往東京、大阪等大城市觀光時，多半選擇澀谷、新宿、銀座、梅田等人潮聚集地方，疫情後，日本反而在大城市增加許多新的戶外景點，住宿服務一改過去房內提供全備品安排，主打親近自然、永續環保，也能和在地社區結合。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。