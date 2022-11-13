影／田中馬今年新亮點 寶特瓶咖啡渣再製跑衣明年穿

台灣米倉田中馬拉松舉辦11年，最出名的助興活動就是「呷通海」，今年多了智慧科技新亮點，一連11年都沒缺席的在地廠商泰山主動與興采集團合作，回收寶特瓶、咖啡渣和廢棄100%聚酯纖維跑衣再製衣服，明年田中馬選手就能穿上這款新跑衣。

田中馬總幹事鄭宗政今天見證泰山企業董事長詹景超、興采公司董事長陳國欽，啟動善循環合作儀式。「只要田中馬舉辦，我會一直支持下去」。詹景超說，泰山2007年起輕量化寶特瓶做環保，今年與興采集團合作，5支寶特瓶加3杯咖啡渣，或3件廢棄100%聚酯纖維跑衣，就可製成一件全新跑衣，明年田中馬選手就會穿這種跑衣。

詹景超過去10年跑田中馬的全馬，今年帶領87名員工和親友參加，「降級」跑10公里健跑組，他也動員50人次志工為田中馬服務兩天，昨天先回收一大袋寶特瓶，今天繼續在田中馬活動廣場舉辦「善循環套圈圈」遊戲，給5個寶特瓶的空瓶、兩件廢棄100%聚酯纖維跑衣或20元現金即可玩一次，吸引很多選手及朋友參加，加大的圈圈命中率高，攤位門庭若市。

興采集團連續7年供應S.Café®環保科技咖啡紗布料製作田中馬賽事跑衣，今天董事長陳國欽表示，興采95%產品外銷，ADIDS、NIKE、NORFACE等知名廠牌，及今年東奧會MIZUNO服裝都採用興采咖啡渣衣服，所以他年年邀請外國客戶來體驗田中馬，都感覺很好。

「我是彰化人，做在地企業應該做的事」。陳國欽說，在地企業（泰山）有這樣的能量一起結合做環保、愛地球，媒合最強的，「讓強強聯手，讓愛留在彰化」。向全世界發光，今年興采集團發起SINGTEX® REFIT™永續循環計畫，明年選手都能穿到具有消除異味、抗UV和快乾等多種效果的新衣。