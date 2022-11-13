馬祖濃霧能見度不到200公尺 午後北台灣變天

中央氣象局發布濃霧特報，今天白天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

今天下午起至明天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，東半部、桃園以北地區、恆春半島及馬祖轉為有局部短暫雨 ，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，明天東北部地區並有局部大雨，東部、東南部地區及恆春半島亦有局部較大雨勢發生的機率。

今天下午起台南以北沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、 金門、馬祖、蘭嶼、綠島將有8至9級強陣風；今天白天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。