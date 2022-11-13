台灣之光 北榮前院長張德明獲頒美國風濕學院大師獎

台灣醫界之光，台北榮民總醫院前院長張德明，美東時間11月11日晚上6時30分在美國賓州，獲頒美國風濕學院最高榮譽「大師獎」（Master of ACR）。此獎於1934創立，這是台灣醫師首次獲此殊榮。

美國風濕學院（American College of Rheumatology，ACR）創立於1934，設立宗旨為發展最先進的基礎研究和臨床醫療，教育風濕學科專業人員，促進對風濕和自體免疫疾病病人的照顧和健康維護。

台北榮總院長陳威明表示，美國風濕學院迄今已89年，為風濕學國際最高學術殿堂，目前共有7700名正式會員，僅有529人獲頒美國風濕學院大師獎（Master of ACR）。

陳威明表示，「大師獎」（Master of ACR）審查資格嚴謹，必須詳列學經歷、臨床、教學、研究、行政成果，最重要是在風濕病學領域上傑出貢獻，且需三位「大師獎」得主推薦。

張德明於2021年4月報名參加美國風濕學院「大師獎」甄選，經過一年多審查，2022年8月接獲通知，榮獲風濕界最高榮譽「美國風濕學院大師獎」（Master of ACR，2022） 。

美國風濕年會於今年11月11日晚間在美國賓州費城會議中心舉辦開幕典禮，張德明應邀出席領獎，由美國風濕學院院長Ken Saag教授、美國風濕專業協會理事長Barbara Slusher博士 (MD Anderson Cancer Center德州大學安德森癌症中心候任院長）親自頒發Crystal award水晶獎座。