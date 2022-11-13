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台灣之光 北榮前院長張德明獲頒美國風濕學院大師獎

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台灣醫界之光，前台北榮民總醫院院長張德明（右二）在美東時間11月11日晚上6時30分在美國賓州獲頒美國風濕學院最高榮譽「大師獎」（Master of ACR）。圖／北榮提供
台灣醫界之光，前台北榮民總醫院院長張德明（右二）在美東時間11月11日晚上6時30分在美國賓州獲頒美國風濕學院最高榮譽「大師獎」（Master of ACR）。圖／北榮提供

台灣醫界之光，台北榮民總醫院前院長張德明，美東時間11月11日晚上6時30分在美國賓州，獲頒美國風濕學院最高榮譽「大師獎」（Master of ACR）。此獎於1934創立，這是台灣醫師首次獲此殊榮。

美國風濕學院（American College of Rheumatology，ACR）創立於1934，設立宗旨為發展最先進的基礎研究和臨床醫療，教育風濕學科專業人員，促進對風濕和自體免疫疾病病人的照顧和健康維護。

台北榮總院長陳威明表示，美國風濕學院迄今已89年，為風濕學國際最高學術殿堂，目前共有7700名正式會員，僅有529人獲頒美國風濕學院大師獎（Master of ACR）。

陳威明表示，「大師獎」（Master of ACR）審查資格嚴謹，必須詳列學經歷、臨床、教學、研究、行政成果，最重要是在風濕病學領域上傑出貢獻，且需三位「大師獎」得主推薦。

張德明於2021年4月報名參加美國風濕學院「大師獎」甄選，經過一年多審查，2022年8月接獲通知，榮獲風濕界最高榮譽「美國風濕學院大師獎」（Master of ACR，2022） 。

美國風濕年會於今年11月11日晚間在美國賓州費城會議中心舉辦開幕典禮，張德明應邀出席領獎，由美國風濕學院院長Ken Saag教授、美國風濕專業協會理事長Barbara Slusher博士 (MD Anderson Cancer Center德州大學安德森癌症中心候任院長）親自頒發Crystal award水晶獎座。

美國台北經濟文化代表處則由醫藥組長張耀懋代表蕭美琴大使蒞臨會場祝賀，見證台灣醫界榮耀時刻。

台灣醫界之光，前台北榮民總醫院院長張德明（左）在美東時間11月11日晚上6時30分在美國賓州獲頒美國風濕學院最高榮譽「大師獎」（Master of ACR）。圖／北榮提供
台灣醫界之光，前台北榮民總醫院院長張德明（左）在美東時間11月11日晚上6時30分在美國賓州獲頒美國風濕學院最高榮譽「大師獎」（Master of ACR）。圖／北榮提供
台灣醫界之光，前台北榮民總醫院院長張德明（右三）在美東時間11月11日晚上6時30分在美國賓州獲頒美國風濕學院最高榮譽「大師獎」（Master of ACR）。圖／北榮提供
台灣醫界之光，前台北榮民總醫院院長張德明（右三）在美東時間11月11日晚上6時30分在美國賓州獲頒美國風濕學院最高榮譽「大師獎」（Master of ACR）。圖／北榮提供

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