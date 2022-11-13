聽新聞
test
0:00 / 0:00
下午變天！ 東北季風將增強 這些地方轉涼有雨
今天上午各地天氣不錯，但中央氣象局表示，下午東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島將有短暫陣雨，宜蘭可能出現大雨，明天北台灣低溫降到21度，周三東北季風減弱，周四起台灣大多數地區都可看到陽光，天氣轉趨穩定。
氣象局預報員趙紘表示，今天上午之前台灣附近天氣不錯，只有基隆北海岸、東半部地區有零星飄雨，其他地區基本上以可看到陽光的天氣為主，到了下午東北季風將增強，雨區擴大到桃園以北、東半部地區、恆春半島，將有局部性短暫陣雨出現，預估持續影響到周一、周二，其中東半部雨勢較大，宜蘭地區甚至可能達到大雨等級。
趙紘表示，16日東北季風減弱，環境風場轉為東風，雨區稍微縮減，大台北、東半部地區、恆春半島仍有降雨機會，但較大雨勢轉移到基隆北海岸、宜蘭地區，雨勢也會稍微變小，此外中南部山區由於位於背風側，仍有零星陣雨，其他地方則為多雲到晴。
趙紘表示，17日開始各地多數都看得到陽光，天氣穩定，僅大台北山區、東半部有零星飄雨。
溫度部分，趙紘表示，今天各地高溫都有機會接近30度，北台灣約27、28度，其他地方約30度，不過隨著東北季風增強，氣溫也會下降，明天白天北台灣高溫降到22、23度，低溫約21、22度，16日後北台灣高溫才會回升，中南部地區變化不大。
另外，輕度颱風山貓今天上午位於台北東方4520公里海面上，趙紘表示，距離台灣非常遙遠，會往偏北方向移動，移動過程會逐漸轉弱、消散，對台灣天氣沒有影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言