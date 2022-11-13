下午變天！ 東北季風將增強 這些地方轉涼有雨

今天上午各地天氣不錯，但中央氣象局表示，下午東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島將有短暫陣雨，宜蘭可能出現大雨，明天北台灣低溫降到21度，周三東北季風減弱，周四起台灣大多數地區都可看到陽光，天氣轉趨穩定。

氣象局預報員趙紘表示，今天上午之前台灣附近天氣不錯，只有基隆北海岸、東半部地區有零星飄雨，其他地區基本上以可看到陽光的天氣為主，到了下午東北季風將增強，雨區擴大到桃園以北、東半部地區、恆春半島，將有局部性短暫陣雨出現，預估持續影響到周一、周二，其中東半部雨勢較大，宜蘭地區甚至可能達到大雨等級。

趙紘表示，16日東北季風減弱，環境風場轉為東風，雨區稍微縮減，大台北、東半部地區、恆春半島仍有降雨機會，但較大雨勢轉移到基隆北海岸、宜蘭地區，雨勢也會稍微變小，此外中南部山區由於位於背風側，仍有零星陣雨，其他地方則為多雲到晴。

趙紘表示，17日開始各地多數都看得到陽光，天氣穩定，僅大台北山區、東半部有零星飄雨。

溫度部分，趙紘表示，今天各地高溫都有機會接近30度，北台灣約27、28度，其他地方約30度，不過隨著東北季風增強，氣溫也會下降，明天白天北台灣高溫降到22、23度，低溫約21、22度，16日後北台灣高溫才會回升，中南部地區變化不大。