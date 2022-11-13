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中南部空品霧濛濛 今全台21測站亮橘燈
中央氣象局說，今天上半天各地大多陽光普照，僅迎風面的基隆北海岸及東半部有零星飄雨，午後東北季風逐漸增強，桃園以北、東半部地區、恆春半島及馬祖降雨機率增加，其中宜蘭地區晚間有局部大雨，基隆北海岸亦有局部較大雨勢發生的機率。
氣溫方面，北部及東半部白天高溫約28至29度，中南部地區約30至32度，局部近山區平地或河谷甚至還會再高一些，體感溫暖微熱，各地早晚低溫為21至24度，西半部日夜溫差較大，留意溫度變化，適時增減衣物。
至於中南部今天上午空品霧濛濛，截至上午10時，全台共有21個空品測站為橘色警戒，多數集中在彰化至高雄地區，環保署表示，今天偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差；下午起東北季風增強，中南部地區位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升。
今天各地空品，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
環保署說，明天受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
15日東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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