國1南向汐止交流道今晨恢復通車、車流順暢 復建工程持續進行

九合一大選倒數白熱化，「哪裡有人、哪裡就有票」，香火鼎盛的寺廟不僅是兵家必爭之地，廟宇宗教慶典如即將登場的艋舺青山祭，自然成為藍綠白市長候選人難以迴避的糖衣。話說從頭，主辦方青山宮這一年來可說是風雨飄搖，先是有芳明館背景的主委黃清源遭人買凶槍擊，萬國幫的副主委許文旭上月也被尋仇狙擊，一連串的負面事件，讓青山宮與黑幫勢力無法畫清界線，但青山祭背後隱藏的「黑色選票鏈」，影響力深遠，各黨不敢輕忽，即便心中有所顧慮，也只能雨露均霑來個「黑白同框」，青山宮的扶轎政治學，已是問鼎大位者必修學分。

2022-11-13 08:00