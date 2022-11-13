聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1南向汐止交流道今晨恢復通車 車流順暢 復建工程持續進行
國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道及匝道，今天上午6時起恢復通車。高速公路局說，受影響的交通動線已全部恢復。根據高公局1968即時路況，該路段車流順暢。
國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道上方邊坡，11月1日上午11時21分滑落，搶修時又於11月2日下午6時50分第二次滑落。
高公局北區養護工程分局全力動員趕工，11月4日上午6時完成南下主線內車道開放通行，11月7日凌晨3點30分起南下二車道全線開放通車後，今天上午6時起汐止南下出口集散道及匝道部分恢復通車，交通動線已全部恢復。
高公局說，感謝汐止及基隆地區民眾，在搶修期間造成交通不便的體諒。因該區長期復建工程持續進行，仍有施工車輛利用路肩進出，請行經該路段的用路人，依現場指示牌面及速限行駛，注意行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言