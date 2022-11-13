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國1南向汐止交流道今晨恢復通車、車流順暢 復建工程持續進行

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國1南向汐止交流道今晨恢復通車 車流順暢 復建工程持續進行

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道及匝道，今天上午6時起恢復通車，車流順暢。圖／取自1968即時路況
國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道及匝道，今天上午6時起恢復通車，車流順暢。圖／取自1968即時路況

國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道及匝道，今天上午6時起恢復通車。高速公路局說，受影響的交通動線已全部恢復。根據高公局1968即時路況，該路段車流順暢。

國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道上方邊坡，11月1日上午11時21分滑落，搶修時又於11月2日下午6時50分第二次滑落。

高公局北區養護工程分局全力動員趕工，11月4日上午6時完成南下主線內車道開放通行，11月7日凌晨3點30分起南下二車道全線開放通車後，今天上午6時起汐止南下出口集散道及匝道部分恢復通車，交通動線已全部恢復。

高公局說，感謝汐止及基隆地區民眾，在搶修期間造成交通不便的體諒。因該區長期復建工程持續進行，仍有施工車輛利用路肩進出，請行經該路段的用路人，依現場指示牌面及速限行駛，注意行車安全。

國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道及匝道，今天上午6時起恢復通車，車流順暢。圖／取自1968即時路況
國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道及匝道，今天上午6時起恢復通車，車流順暢。圖／取自1968即時路況
國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道及匝道，今天上午6時起恢復通車，車流順暢。圖／取自1968即時路況
國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道及匝道，今天上午6時起恢復通車，車流順暢。圖／取自1968即時路況

汐止 國道

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