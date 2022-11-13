濃霧特報 吳德榮：山貓颱風對台無影響 傍晚起北部變天

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
今天各地晴朗穩定，白天各地區最高氣溫仍在30至33度，日夜溫差大。本報資料照片
今天各地晴朗穩定，白天各地區最高氣溫仍在30至33度，日夜溫差大。本報資料照片

中央氣象局今天發布濃霧特報，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至台南及金門、馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，基隆北海岸能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，氣象局路徑潛勢預測圖顯示，第24號輕颱山貓在威克島西北方附近，向北北西轉北北東前進，距台遠、無影響。今年西北太平洋颱風生成總數已近平均值，但強颱的比率明顯偏低、僅2個。

吳德榮說，今晨金馬及西半部有局部濃霧。各地無降雨；今天各地晴朗穩定，白天各地區最高氣溫仍在30至33度，日夜溫差大；金馬有平流霧，西半部有局部輻射霧、白天漸散，仍應注意。北部18至30度，中部19至33度，南部21至33，東部18至31度。

吳德榮說，今天傍晚起受東北風影響，大台北東側及東北部轉有局部短暫雨。明天至周三大台北及東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢；桃園以南仍為晴時多雲的天氣；冷空氣雖不強，北台灣仍轉涼、白天高溫約在26度；中南部氣溫稍降。

他說，周三下午起至周六東北風減弱，天氣好轉、氣溫漸升。

第24號輕颱山貓在威克島西北方附近，向北北西轉北北東前進，距台遠、無影響。圖／取自氣象局網站
第24號輕颱山貓在威克島西北方附近，向北北西轉北北東前進，距台遠、無影響。圖／取自氣象局網站
第24號輕颱山貓在威克島西北方附近，向北北西轉北北東前進。今晨真實色衛星雲圖顯示，金馬及西半部有局部濃霧。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
第24號輕颱山貓在威克島西北方附近，向北北西轉北北東前進。今晨真實色衛星雲圖顯示，金馬及西半部有局部濃霧。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

馬祖 吳德榮 桃園

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