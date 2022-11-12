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好天氣掰了！明午起變天 氣溫降 入夜明顯有雨

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
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好天氣掰掰！中央氣象局指出，明(13)日下午開始東北季風將增強，北部及東北部天氣轉涼，桃園以北、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，晚間起東北部地區並有局部大雨，基隆北海岸也有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。要到下周四（17日) 各地才再放晴。

中央氣象局預報員曾昭誠指出，明天上午天氣雖然跟今天類似，僅基隆北海岸、東半部會有零星降雨，但下午開始，東北季風增強，不但氣溫會明顯下降，入夜過後更會明顯有雨，桃園以北、東半部、恆春半島地區會有局部雨勢，宜蘭地區更會有大雨發生的機率，基隆、北海岸雨勢也大，這樣的天氣將一路到下周二。

他表示，下周一、周二北部溫度只有20到24度，整天感受偏涼，中南部則不受影響，白天溫度仍接近30度，但日夜溫差大。

曾昭誠說，下周三（16日）東北季風減弱後，北部、東北部氣溫回升，但大台北、東半部還是有雨，要到下周四全台各地才都恢復好天氣。

基隆 東北季風

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