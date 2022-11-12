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高虹安「身心俱疲」住院吊點滴 醫推2方法有助紓壓

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
民眾黨新竹市長候選人高虹安日前住院吊點滴，但隔日卻請假外出，赴新竹縣政府會面縣長楊文科，手上還留有靜脈留置針。圖／取自高虹安臉書
民眾黨新竹市長候選人高虹安日前住院吊點滴，但隔日卻請假外出，赴新竹縣政府會面縣長楊文科，手上還留有靜脈留置針。圖／取自高虹安臉書

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前因「身心俱疲」住院吊點滴，但隔日卻請假外出，赴新竹縣政府會面縣長楊文科，手上還留有靜脈留置針，遭酸生病「要掛楊文科」，更被質疑占用醫療資源問題。衛福部長薛瑞元今表示，「身心俱疲」若沒有身體上的疾病徵兆，其實休息就好。醫師也建議過度忙碌者，可聽音樂放鬆或冥想休息緩解。

三軍總醫院家庭暨社區醫學部主治醫師謝嘉娟認為，身心俱疲的症狀多樣化，有些人比較個人完美主義者，會時常壓力太大，若像高平常跑行程早出晚歸，睡眠不足也容易身心疲倦。

另外，女性也可能因婦科問題例如子宮肌瘤症，或月經量大貧血也會很累，有的人則是甲狀腺功能低下，身體呈現低轉速運行，建議可先赴家醫科檢查評估，吃藥調整即可，身心俱疲不一定是與身心或精神科相關。

謝嘉娟表示，近期許多確診者欲後留下長新冠症狀，慢性疲勞也可能是其中之一的原因；有些人本身有B、C型肝炎卻沒有追蹤，病毒突然活化也會肝指數爆高；或是腸胃炎拉度子到脫水、電解質異常也會疲倦，在急性期必須盡快處理。她建議民眾，若真的出現身心俱疲、不舒服症狀，且症狀持續沒改善，仍然要就醫檢查。

謝嘉娟建議，如果平常工作忙碌、行程很多的人身心俱疲，真的建議要好好休息，包括睡覺、冥想等較輕鬆靜態的；但若坐辦公室的民眾身心俱疲，反而要去運動，例如做瑜伽等，用健康的活動舒壓，身體、精神才會同步變好。此外也不建議民眾狂吃B群、喝咖啡或能量飲提神，因為身體疲勞「還是要還」，建議高可以在跑行程空檔中，搭車期間聽輕鬆音樂、或稍微獨處冥想，釋放一些能量。

楊文科 醫師 高虹安

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