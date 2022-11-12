熱帶性低氣壓有發展成颱趨勢 距離台灣遙遠無影響

中央氣象局說，目前太平洋地區有一熱帶性低氣壓，在威克島西北方海面，以每小時10公里速度，向西北進行，有發展為輕度颱風的趨勢。距離台灣遙遠，沒有影響。

今天至明天上午各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨。

明天下午起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，晚起東北部地區並有局部大雨，基隆北海岸亦有較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；台南至桃園沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

今、明兩天馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜晚至清晨西半部地區及金門亦有局部霧或低雲影響能見度。

明天下午起東北季風增強後，將影響至下周二，北部及東北部天氣轉涼，由於冷空氣不強，低溫降幅不多，主要是高溫方面會有較明顯的下降；迎風面桃園以北及東半部地區降雨機率提高，轉為有局部短暫雨的天氣，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區維持多雲到晴。

下周三東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；降雨逐漸減少，雨區範圍減小，大台北及東半部地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區仍局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

下周四、下周五各地大多為多雲到晴，僅大台北山區及東半部地區有零星短暫雨。