次世代基因定序掀熱潮 北醫校友總會生醫新創論壇登場

近年來，次世代基因定序技術掀起熱潮，聚焦在癌症精準醫療、藥物基因體學等臨床治療應用。台北醫學大學校友總會今舉辦第一屆校友生醫新創論壇，邀請生醫領域新創校友分享學研創業經驗，並聚焦AI智慧醫療、精準醫療、次世代基因定序技術等生醫產業熱門領域，同時解析如何讓研究與市場需求結合，從實驗室走向新創公司。

北醫大校友總會理事長李靜蘭說，期能藉此強化校友與校友、校友與校園間的鏈結，建構資訊與資源流通平台，打造北醫創業生態系。

此次論壇活動召集人、圖爾思生物科技公司總經理劉君豪說，人身上的微生物基因是人體基因的一百倍，人類基因體可以定序，但卻不容易改變。但若可以更加了解人身上的微生物，透過飲食或其他方法調控，從「理解它」到「調控它」，以透過管理微生物來管理人類健康。

劉君豪以腸道菌研究說明，腸道菌不少是厭氧菌，一般技術培養不出來，必須經由厭氧培養才可培養，但定序檢測就不會有相關限制。此外，如面對病原體不明的發燒患者，傳統確認感染病原體可能需要透過培養，但有時候不一定培養得出來，甚至結核菌可能需要2個月的培養時間，如此一來，就會影響臨床醫師用藥選擇，若能使用次世代基因定序檢測，最快24小時就能找出結果。

劉君豪說，不只是人體微生物，環境的水體、土壤、甚至空氣中也都有微生物，當下一個大流行病來臨的時候，透過次世代基因定序進行微生物公共監測，有機會能更迅速找出未知的新興病原體。

北醫大醫學資訊研究所特聘教授李友專以「AI醫療大未來」為題，解析AI將如何衝擊醫療的未來商機，他也分享過去北醫與同仁研究成果轉換成智慧財產，甚至變成新創公司的心路歷程。

「學校走出去、校友回學校。」台北醫學大學董事長陳瑞杰說，北醫建校迄今有62年歷史，目前在校博、碩、學士就有近6000人，畢業校友更是超過5萬人，在各行各業都有傑出校友，「以前學研單位是象牙塔，自己埋頭研究，現在則是強調生態圈。」除了學校要走出去，也希望校友能回學校，透過新創論壇這類活動，讓在學學生或研究人員找到最適合的典範。

陳瑞杰說，新一代醫師跟早年不同，越來越多臨床醫學人才往外走，不管是資訊、工程或是其他領域，都在想著有沒有辦法走出跟前輩不一樣的路。因此，學校致力於營造多元發展的環境，北醫「不僅要能提供環境給第一名的學生未來當教授、當院長、當院士，也要能讓其他人有機會能當總經理、董事長。有人帶領學生，有人資助學校，形成一個得以自我維持的生態系統。」