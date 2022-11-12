「人往生後只剩軀殼」器捐家屬發揮大愛 救人無數

「爸爸肝癌走了，可以遠離病痛，但捐出眼角膜會不會讓他更痛，心裡真的很不捨。」器捐家屬楊聖慧的爸爸楊文闊3年前肝癌病逝，楊聖慧說，當時媽媽說，「人往生後只剩下軀殼，燒一燒也就沒有了」，希望讓爸爸器捐幫助更多的人，最後是捐出眼角膜。

楊聖慧直到現在只要想起爸爸，內心還是十分煎熬與傷心，但為幫助更多等待器官的人，她與媽媽都簽署器捐卡，今天她帶著兩名10歲及8歲姪女一起參加台北榮總「心傳真愛-111年器官捐贈感恩會」，灌輸下一代應珍惜身體及器捐的觀念。

台北榮總歷年器官及組織捐贈者已達900位，為感念捐贈者的大愛精神，每年舉辦感恩會，今天感恩會由副院長高壽延主持，移植外科主任劉君恕及相關醫護、社工人員共同參與，並邀請近2年器官捐贈者家屬暨受贈者及其家屬出席，共同表達對器官捐贈者大愛精神的感謝與追思。

近年來，器官捐贈風氣慢慢成形，國人對器官捐贈並不陌生，依器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，109年每年約有400多人捐出器官，救人一命，但受到新冠疫情影響，110年捐贈人數減少到294人，少了約3、4成器捐人數。衛福部長薛瑞元曾說，大家仍想辦持續進行宣傳，讓器捐人數再增加。

楊聖慧今帶姪女參加活動，希望小朋友去聽、去看、去感受，姪女也在卡片寫下「阿公，我好想您，你過的好嗎？」，楊聖慧則寫下「我最愛的爸爸，您好嗎？謝謝您的大愛，讓我們能參加這麼有意義的活動，您是我們的榜樣。」楊聖慧說，政府應大力宣導器捐幫助更多人。

同樣是器捐家屬的蘇敏惠說，今年9月2日上午7點多，正在與先生林清合聊天，但先生突然不說話了，轉頭一看，先生眼睛緊閉，「而從那一刻起，先生就再也沒有睜開眼睛」，想起與先生的過往仍不斷拭淚，經送醫急救雖然恢復心跳，但已宣布腦死，診斷是腦血管瘤破裂，造成蛛網膜下腔出血，因先生生前參與慈濟慈誠會，並是五工扶輪社社長，為貫徹先生熱心助人的人生價值，同意捐出肝臟、腎臟、胰臟、眼角膜、皮膚、骨骼、肌腱，嘉惠他人。

58歲張勝昌，18歲時隻身從桃園來到台北半工半讀，沒想到一次感冒服用成藥後，引起急性腎炎，再轉變為慢性腎炎，最後為慢性腎衰竭，43歲開始洗腎，接受腹膜透析長達16年及血液透析1年，對工作及生活造成重大影響，長期洗腎讓他身心飽受煎熬，好在家人的陪伴、病友的支持給了他安定的力量，並終於在110年順利接受腎臟移植手術，他由衷感激捐贈者與家屬的大愛，給了他及家人全新的人生，也希望能盡一己之力回饋社會。