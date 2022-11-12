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未經許可代購、販售防蚊液 最高恐罰新臺幣30萬元

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
網路平台環境用藥廣告查核。圖／高雄市環保局提供
網路平台環境用藥廣告查核。圖／高雄市環保局提供

近年電商崛起，網路代購盛行，國內外新奇的防蚊液、防蟑除蟲藥品等環境用藥，常以飛快的速度進到市場，但環保局提醒，若是非持有環境用藥許可執照就在網路公開販售該藥品，恐涉違反「環境用藥管理法」，最高可開罰新臺幣30萬元。

台灣夏季濕熱，防蚊、防蟲產品幾乎不可或缺，在物流便捷、代購市場興起等條件下，許多國內外最新產品常在第一時間進入市場，在網路流通販售。但若是未取得環保署核准字號的產品，都是屬於偽造環境用藥，在網路公開刊登廣告販售，查獲將被罰新臺幣6萬至30萬元。

高雄市環保局公告，自107年迄今，共接獲民眾檢舉涉違反環境用藥廣告案件計408件，裁處計183件，裁罰金額達547萬元，商品來源多是民眾出國旅遊帶回，或透過網路電商購買。

環保局說，未經查驗登記的環境用藥，沒有接受政府把關，成分、濃度不明，誤用除了沒有效果，更可能為身體、環境帶來危害，得不償失。

如果有購買防蚊液、防蚊掛片或滅蟑螂螞蟻老鼠藥等藥品的需求，在確認有防治需求害蟲的功效之後，務必要注意產品是否清楚標示環保署核准字號，如國內製造「環署衛製字第○○○○號」、國外合法進口「環署衛輸字第○○○○號」，或是作為環境防蟲等用途而不具殺蟲作用之天然物質產品「環衛藥防蟲字第○○○○號」，並依照標示的注意事項使用，才能買得安心，用得放心。

環保局長張瑞琿強調，環境整頓才是防蟲治本之道，使用環境用藥雖然可快速達成環境清消的成效，但用藥過當還是會破壞環境、影響健康。最後呼籲民眾，環境用藥盡量少用，才能減輕環境負擔，為永續做努力。

環境用藥現場標示查核。圖／高雄市環保局提供
環境用藥現場標示查核。圖／高雄市環保局提供

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