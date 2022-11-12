類似長新冠腦霧易健忘的化療腦 乳癌患者每3人就有1人

疲勞、憂鬱、腦霧、胸悶症狀，卻不是長新冠的後遺症，乳癌康復者長期後遺症也類似長新冠。乳癌防治基金會董事長張金堅說，近兩年很多人關注新冠肺炎可能造成「腦霧」等長新冠後遺症，不少乳癌康復者也有類似問題，部分研究甚至顯示，每3人就有1人反映有這類困擾。

今年乳癌防治基金會25周年大型病友會活動，現場聚集超過300人，並邀請知名藝人朱芯儀擔任主持人，她大方分享從確診乳癌至今的心路歷程。

「有人稱他們是倖存者，但我更傾向稱他們為乳癌康復者」，張金堅說，台灣一年新診斷超過1.4萬人，近年5年存活超過85%，以此估計，台灣目前約有30萬乳癌康復者，因接下來隨存活期延長，面對的問題也可能大不相同，基金會將康復者照護協助列為重點之一，畢竟除對抗癌細胞，「活得快不快樂」「有沒有幸福感」也非常重要。

今年基金會蒐集病友問題發現，有別於早年病友問題多聚焦治療藥物與成效，這次不少病友關注「癌後生活」，除了治療完後自覺比以前健忘、容易疲勞、失眠等身心問題，癌症對親密關係、生育議題的影響，也頗受關注。

張金堅說，近兩年很多人關注新冠肺炎可能造成「腦霧」等長新冠後遺症為例，不少乳癌康復者也有類似問題，「有人把這個稱作化療腦，患者自覺記憶力變差、專注力變差、甚至有認知障礙等，部分研究甚至顯示，每3人就有1人反映自己有這類困擾」。另外，治療還可能引發長期心血管問題、骨骼健康、淋巴水腫等問題，疲勞、頭痛也不少見。

至於，患者也關心癌症心理負擔引發睡眠障礙、外型改變影響伴侶關係，甚或處於生育年齡的年輕乳癌患者何時能懷孕？張金堅說，因治療癌症錯過生育年齡、難有「子」望該怎麼辦，都是不少乳癌康復者面臨的問題。這些未被滿足的醫療需求，亟需被關注。

張金堅說，乳癌病友癌後面臨性生活改變、生育問題等，過去有些病友會羞於啟齒；但這些問題一樣可向醫療團隊尋求協助。先前有一名確診時已經是三期的患者，不僅抗癌成功，在治療後還接連生了兩個小孩，基金會也補助部分費用，讓她帶著孩子出國圓夢。

朱芯儀在病友分享，得知罹患乳癌後，從一開始震驚到化療後的皮膚、腸胃、掉頭髮等副作用，以及長達18小時的乳房全切以及重建手術。

至於癌後的夫妻關係、親子關係有沒有改變？朱芯儀說，術後真的有很多改變，更珍惜自己的身體，更疼惜三個寶貝孩子，至於老公則是「變得更體貼」。「癌細胞在我身上是挑錯人、算癌細胞運氣不好，我一定把你趕走」。

今年病友活動除了比照往年公布「讓愛飛翔」病友補助人選，頒發優秀論文獎，同時也表揚乳癌領域傑出研究者。今年得獎者是連續多年致力乳房醫學會相關事務推動的榮民總醫院外科部部主任曾令民教授。

張金堅說，當患者確診為乳癌後，臨床醫師依據期別、腫瘤特性以及保險預算等，從化療、荷爾蒙藥物、標靶藥物、免疫治療藥物，以及本次病友會專題演講分享抗體藥物複合物（ADC）、小分子藥物以及生物相似藥等最新資訊，為患者量身定制、精準治療。

張金堅說，乳癌康復者除於後續回診追蹤時，應針對復發與否及癌症治療可能造成的長期後遺症持續照護監測外，包括良好的體重控制、適度的運動，其實也有助降低復發以及長期後遺症。至於若因為身體形象改變等面臨性生活、生育問題等，一樣可向團隊尋求協助、一起克服，別讓後遺症拖垮癌後人生。