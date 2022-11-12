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敏感族注意！台南空品惡化達紅色警示 濃霧特報至周一
台南市環保局表示，受到中部汙染物往南移動，加上南台灣整體擴散條件不佳，今日清晨空氣品質不理想，清晨4時台南及安南測站空氣品質為紅色提醒，善化、安南及台南測站為橘色提醒，台南市政府已成立防制指揮中心，透過各項方式盡量減緩空品惡化。
中央氣象局也已針對台南市發佈濃霧特報，至下周一（14日）前天氣型態皆為清晨易有局部濃霧，影響能見度及空氣品質。環保局提醒民眾，每當「有霧、風速弱、大氣擴散條件差」，空品容易不良，「清晨、上午」尤其需注意。市民朋友若屬敏感族群，請減少早晨在戶外劇烈活動並做好自我防護。
今日雖是周末假日，市長黃偉哲仍指示市府各局處啟動應變措施，包括環保局加強 44個重點路段共200公里洗街、污染源管制及通報60家排放大廠及99處大型營建工地減少排放並加強灑水；出動查核人員前往工業區稽查；工務局、區公所等暫停使用吹葉機；農業局也提醒農民勿露天燃燒；並利用FB、跑馬燈、大型路口電視牆宣導提醒空品狀況及自我防護。
環保局表示，秋冬季節造成台南市市空品不良，大部分PM2.5汙染物非來自台南市，但對2成4台南市污染物，環保局平時就執行許多降低該汙染物管制措施，包括廢木屑循環再利用成立木料銀行，將廢木屑鋪設於農地與工地裸露地，可大大減少揚塵逸散，截至目前已有3處營建工地、280處農地及園藝使用，鋪設面積約1.2萬平方公，可抑制 245 公斤PM 10、123 公斤 PM 2.5。`
環保局呼籲市民朋友，在空品不佳期間，減少戶外活動，外出民眾應配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，建議市民朋友可以留意環保局空氣品質監測網環保局每日更新空品狀況，提供即時空氣品質訊息，要注意空品不良時即時更新訊息。
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