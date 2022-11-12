敏感族注意！台南空品惡化達紅色警示 濃霧特報至周一

台南市環保局表示，受到中部汙染物往南移動，加上南台灣整體擴散條件不佳，今日清晨空氣品質不理想，清晨4時台南及安南測站空氣品質為紅色提醒，善化、安南及台南測站為橘色提醒，台南市政府已成立防制指揮中心，透過各項方式盡量減緩空品惡化。

中央氣象局也已針對台南市發佈濃霧特報，至下周一（14日）前天氣型態皆為清晨易有局部濃霧，影響能見度及空氣品質。環保局提醒民眾，每當「有霧、風速弱、大氣擴散條件差」，空品容易不良，「清晨、上午」尤其需注意。市民朋友若屬敏感族群，請減少早晨在戶外劇烈活動並做好自我防護。

今日雖是周末假日，市長黃偉哲仍指示市府各局處啟動應變措施，包括環保局加強 44個重點路段共200公里洗街、污染源管制及通報60家排放大廠及99處大型營建工地減少排放並加強灑水；出動查核人員前往工業區稽查；工務局、區公所等暫停使用吹葉機；農業局也提醒農民勿露天燃燒；並利用FB、跑馬燈、大型路口電視牆宣導提醒空品狀況及自我防護。

環保局表示，秋冬季節造成台南市市空品不良，大部分PM2.5汙染物非來自台南市，但對2成4台南市污染物，環保局平時就執行許多降低該汙染物管制措施，包括廢木屑循環再利用成立木料銀行，將廢木屑鋪設於農地與工地裸露地，可大大減少揚塵逸散，截至目前已有3處營建工地、280處農地及園藝使用，鋪設面積約1.2萬平方公，可抑制 245 公斤PM 10、123 公斤 PM 2.5。`