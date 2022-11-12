把握好天氣 專家指明晚起北部東部降雨機率增

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天仍然延續前幾天的穩定型態，各地為多雲或晴的天氣，降雨機率偏低。

他說，由於暖濕空氣北上配合夜晚到清晨之間較低的溫度，加上大環境的風力微弱，西半部近海到平原區域上容易形成低雲或是霧的現象，能見度較差，提醒用路人外出行車交通安全要多留意。

今天白天溫度偏暖，大部分地方會有30度以上的高溫，局部地區甚至可到33-34度以上，不過，他說，夜晚、清晨還是會感覺較涼，尤其西半部空曠地區低溫大約在21-22度左右，日夜溫差的變化較大，早出晚歸要注意身體健康。

明天的天氣會開始有變化，吳聖宇說，從白天開始北邊南下的東北季風逐漸增強，上半天各地大致都還是多雲或晴的天氣，西半部清晨仍是有低雲或霧的情況。

吳聖宇說，明天下半天起迎風面的北部、東北部、東部地區雲量逐漸增多，傍晚至夜間降雨機率提高，包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶轉為陣雨或短暫陣雨，宜蘭到花蓮北部一帶甚至有局部較大雨勢，其他地方多雲或晴。

溫度方面，明天白天各地還是相當溫暖，高溫雖然略降卻還是有30度上下，尤其中南部感覺仍然較為炎熱，明晚季風增強後，北台灣將會感覺到溫度下降轉涼的情況，不過，他說，這波東北季風帶來的冷空氣有限，溫度下降的幅度不大。

吳聖宇說，下周一到周二東北季風較強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東等地持續有短暫陣雨機會，局部區域因為地形的影響，可能出現較大雨勢，桃園以南的西半部地區天氣仍較穩定，維持多雲到晴。

下周一到周二北部、東北部白天高溫降至23-25度，花東地區高溫25-27度，中南部高溫仍可到28-30度，夜晚清晨中部以北、東半部地區低溫20-22度，局部空曠地區低溫可能降至18-20度，南部地區低溫22-24度，局部空曠地區低溫20-22度，感受上較為偏涼，沒有到很冷的程度。