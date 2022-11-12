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鹹食都無糖？營養師一圖揭「隱藏版陷阱」熱門小吃也上榜了

聯合新聞網／ 綜合報導
余朱清表示，受歡迎的傳統小吃，像是肉羹、麵線也都是有加糖。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
余朱清表示，受歡迎的傳統小吃，像是肉羹、麵線也都是有加糖。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照

很多人減重會以「少吃加糖」食物為原則，根據世界衛生組織建議，每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%。普遍大家會認為甜食才會含很多糖分，其實許多鹹食，包含麵線、肉鬆、潤餅等都是隱藏版糖陷阱，營養師也指出「含糖量越高，越容易引起血糖波動」，要特別注意。

營養師余朱清在臉書分享了一張「隱藏版含糖食物」圖表，並表示其實我們吃下去的每一項食物通通都有糖，水果有果糖，牛奶有天然的乳糖，包括玉米、地瓜等等，這些澱粉通通都有含糖。

營養師余朱清在臉書分享了一張「隱藏版含糖食物」，許多常吃到的鹹食也上榜。圖／取自余朱青營養師臉書
營養師余朱清在臉書分享了一張「隱藏版含糖食物」，許多常吃到的鹹食也上榜。圖／取自余朱青營養師臉書

其中很多食物以為沒加糖，其實都是有隱藏版糖陷阱，像是甜不辣、魚丸、香腸，直覺不是甜食，不會有加糖，但這些加工食品，為了讓口感更好，通常都會在製作過程中加入糖，另外受歡迎的傳統小吃，像是肉羹、麵線也都是有加糖。

另外新鮮現打果汁，容易讓人覺得是天然無加工，完全不設防想喝就喝，但是新鮮水果打成一杯果汁的糖含量，很容易就會超過1天建議2份水果的攝取量，另外我們常用到的醬料，像是醬油膏、番茄醬、味醂也都有加糖，要特別留意。

余朱清建議，建議精製糖不要攝取太多，因為含糖量多寡會影響食物本身的GI值，也就是含糖量越高，越容易引起血糖波動，世界衛生組織建議一整天飲食中，總糖量攝取不要超過總熱量的百分之十，假設一個成年人來說，一天要攝取2000大卡食物，百分之十的熱量就是200大卡，換算成糖量就是50公克的糖。

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