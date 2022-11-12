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濃霧特報 吳德榮：白天熱得像夏天 明晚北部變天

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濃霧特報 吳德榮：白天熱得像夏天 明晚北部變天

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
今、明兩天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，晝暖如夏。記者侯永全／攝影
今、明兩天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，晝暖如夏。記者侯永全／攝影

中央氣象局今天發布濃霧特報，馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、台中及台南已出現能見度不足200公尺的現象，新北、苗栗、彰化、高雄能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，晝暖如夏，各地區最高氣溫將推升至33、34度，夜涼如水，日夜溫差大；今天北部19至33度，中部21至34度，南部21至34度，東部19至32度。

他說，今天金馬有平流霧，西半部的局部輻射霧、夜濃晝散，皆應注意。

吳德榮說，明晚起受東北風影響，大台北東側及東北部轉有局部短暫雨，下周一至周三大台北及東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢；桃園以南仍為晴時多雲的天氣。冷空氣雖不強，北台灣仍轉涼，中南部氣溫稍降。下周三下午起至周五東北風減弱，天氣好轉、氣溫漸升。

今、明兩天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，晝暖如夏。記者侯永全／攝影
今、明兩天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，晝暖如夏。記者侯永全／攝影

馬祖 桃園 吳德榮

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