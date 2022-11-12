聽新聞
test
0:00 / 0:00
濃霧特報 吳德榮：白天熱得像夏天 明晚北部變天
中央氣象局今天發布濃霧特報，馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、台中及台南已出現能見度不足200公尺的現象，新北、苗栗、彰化、高雄能見度亦較低。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，晝暖如夏，各地區最高氣溫將推升至33、34度，夜涼如水，日夜溫差大；今天北部19至33度，中部21至34度，南部21至34度，東部19至32度。
他說，今天金馬有平流霧，西半部的局部輻射霧、夜濃晝散，皆應注意。
吳德榮說，明晚起受東北風影響，大台北東側及東北部轉有局部短暫雨，下周一至周三大台北及東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢；桃園以南仍為晴時多雲的天氣。冷空氣雖不強，北台灣仍轉涼，中南部氣溫稍降。下周三下午起至周五東北風減弱，天氣好轉、氣溫漸升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言