濃霧特報 吳德榮：白天熱得像夏天 明晚北部變天

中央氣象局今天發布濃霧特報，馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、台中及台南已出現能見度不足200公尺的現象，新北、苗栗、彰化、高雄能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，晝暖如夏，各地區最高氣溫將推升至33、34度，夜涼如水，日夜溫差大；今天北部19至33度，中部21至34度，南部21至34度，東部19至32度。

他說，今天金馬有平流霧，西半部的局部輻射霧、夜濃晝散，皆應注意。