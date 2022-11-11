影／海科館水母缸有喜 倒立水母寶寶出生萌翻了

國立海洋科技博物館潮境智能海洋館近日傳出喜訊，水母缸有許多「倒立水母」寶寶出生，水母寶寶可愛的小模樣萌翻了，最大已長成有50元硬幣大小，吸引許多小朋友目光。

倒立水母顧名思義是一種觸手在上，傘頂在下的水母，一般被認為是生長在溫暖，無水流的水域物種。

海科館說明，水母的生命史具有「水螅體」和「水母體」世代交替的樣貌出現。水母為有性生殖，其受精卵發育成幼蟲後即離開母體，成為肉眼難以看到的幼蟲漂浮於海裡。

海科館在籌建之初因在潮境設有抽水站以將潮境海灣的水抽到研究中心養殖海洋生物及智能海洋館。一方便可監測海灣的水質，另一方面也進行海洋生物的養殖與復育。

這次「水螅體」出現在不同品種的水母缸體，海科館研判為水母產下的浮浪幼蟲隨著缸體的海水而來。而後固著在展缸成為「水螅體」，再經由無性生殖，變成碟狀幼體，此時期碟狀幼體會脫離水螅體而成為可以自由漂浮的小水母。「水螅體」與「水母體」即是水母生命史中「世代交替」的循環現象。

海科館養殖員盧信榮說，飼養水溫維持在24°C，今年6月開館時就已經發現水母區圓柱水族缸馬賽克水母和海月水母缸壁出現有倒立水母的水螅體，但是這些缸體沒有養過倒立水母，因此研判倒立水母水螅體是隨著天然海水進來展館。