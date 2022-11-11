關懷憂鬱症講座音樂會 專家呼籲：陪伴是最好的支持

1111是許多電商雙11的特賣，也是西洋的光棍節。孤獨獨居人口據估計占全球四成人口，人與人疏離的增加，在新冠肺炎隔離前後更是特別明顯。第九屆「關懷憂鬱症講座音樂會」於今天晚間舉行，今年的主題是「有伴無絆-陪伴是最好的支持」，希望讓大家知道，如何做好一個憂鬱症的陪伴者。

憂鬱症患者常同時承受憂鬱症本身，及被家人朋友否定的雙重痛苦。憂鬱症患者需要治療，也需要周遭親友的理解與支持。

國際扶輪3523地區與台北市華南扶輪社自2015、2016年舉辦「憂鬱症閃唱」，2017年起則每年舉辦「關懷憂鬱症講座音樂會」，結合憂鬱症專家講座與木樓合唱團的美聲表演，讓與會者知道憂鬱症的重要性。

肯愛社會服務協會以非洲鼓及街舞「我想找回我自己」開場，演出憂鬱症患者需要陪伴的心聲。3523地區黃培輝表示：「 國際扶輪社這些年致力於各種社會公益，包括疾病防治，最近剛完成尼泊爾的義診。憂鬱症是重要的議題。」台大管理學院副院長陳家麟致詞表示：「 現代大學生憂鬱問題越來越多，需要更多人一起來關心與同理支持 。」

音樂會主委張家銘自己本身也是精神科醫師。他舉網紅阿滴與家人及前科技部長陳良基與夫人為例，說明憂鬱症可能對患者與其親友造成負面影響，許多親友也想知道如何與憂鬱症患者互動。他建議憂鬱症親友「不要做的事」，包括： 不要壓抑他們的感覺、不要忽視他們的感覺、不要否認他們的感覺、不要將他們的感覺與他人比較、不要只會叫他加油、努力，不要過度簡化他們的感受，也要不要責備、或對他們情緒勒索。

「要做的事」則包括： 傾聽、同理、陪伴、支持，與鼓勵就醫。張家銘提到積極傾聽要用眼、用耳、用心，付出心力與時間。同理心不是同情心，是真的設身處地、將心比心、站在他這邊，讓他感覺不孤單、不害怕。

張家銘也說明如何化解無病識感的憂鬱個案就醫求助障礙，也提醒憂鬱症的親友也要照顧自己。上半場在曾拿下世界合唱冠軍的木樓合唱團幾首美妙的中外歌曲與民謠中結束。

音樂會下半場由顧問廖永源說明音樂會起源與用意，希望大家一起來關心憂鬱症這重要議題，並由台大醫院副院長高淑芬長主持，由科技部前部長陳良基與妻子座談。

陳良基分享他陪伴妻子走過憂鬱症的心得與過程，他為了照顧妻子提早退休。親自來到現場的陳太太表示，在憂鬱過程常常想放棄，還好有先生陪伴，自己才有能力與勇氣走下去。她也特別提醒，憂鬱症是腦部生病了，求助並不可恥，要相信醫療。

陳良基則分享，憂鬱症患者好像陷入流沙，掙扎不出來，用錯方法只會越陷越深。他表示，家屬要理解憂鬱症，陪伴支持也不要給他們壓力。

音樂會最後在木樓合唱團演出約翰藍儂名曲「imagine（想像）」的歌聲中畫下句點，這也是今年世界扶輪的主題「想像扶輪（Imagine Rotary）」，希望所有世界扶輪人連結彼此力量，讓世界有所不同。