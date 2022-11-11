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新營醫院改善醫療設備 「加護病房暨呼吸照護中心」啟用

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
衛福部新營醫院改善醫療設備、「加護病房暨呼吸照護中心」啟用。記者周宗禎／攝影
衛福部新營醫院改善醫療設備、「加護病房暨呼吸照護中心」啟用。記者周宗禎／攝影

衛福部台南新營醫院歷經一年兩個月整建，成立全新加護病房暨呼吸照護中心，今天落成啟用典禮，宣示「以嶄新優質的環境來照顧鄉親」。

新營醫院為台南溪北地區唯一公立醫院，且為一般級急救責任醫院及防疫責任醫院，原加護病房占床率高，床位常不敷使用；舊有空間規劃設計存在交叉感染風險以及病人隱私保護不足，也有缺乏負壓隔離床位等缺點。

院方表示，為提高服務能量及醫療照護品質，新加護病房去年6月開始設計規畫、每床均為獨立式隔間，成人加護病房由9床增加到14床，民間捐贈的日立組合式負壓艙可供肺結核或新冠肺炎等空氣或飛沫傳染疾病病患使用；另設有呼吸照護病房8床附設淋浴空間，「提供比擦澡更舒適清潔的身體衛生品質，且考慮友善職場，讓醫護有優質的工作及休息環境」。

院長陳明智表示，改建前加護病房占床率經常超過九成，經重新整建後，除增加醫療服務量能，空間較以往寬敞，各病床間均為獨立隔間，較過去舊式大通鋪設計僅以活動隔廉分隔床位，更能保有病患隱私及減少交互感染。

他說，以深耕新營地區，成為民眾最信賴的社區醫院為首要目標；民眾關心在意的健康問題絕對重視，更自我要求達到區域醫院等級的醫療品質，期望給予民眾更高的服務，相信能夠贏得鄉親的信賴與肯定。

衛福部新營醫院改善醫療設備、「加護病房暨呼吸照護中心」啟用。記者周宗禎／攝影
衛福部新營醫院改善醫療設備、「加護病房暨呼吸照護中心」啟用。記者周宗禎／攝影
衛福部新營醫院改善醫療設備、「加護病房暨呼吸照護中心」啟用。記者周宗禎／攝影
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台南 新冠肺炎

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