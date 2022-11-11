醫療糾紛調處首重關懷力 編織起醫病關係的安全網

民眾遭遇醫療事故爭議往往求助無門，或需與醫院、醫師對薄公堂，衛福部建立醫療糾紛的非訴訟處理機制，以先行調解、處理醫療爭議。衛福部今舉辦「醫療事故關懷服務績優表揚」頒獎典禮，表揚在醫療事故關懷服務推動、執行或醫療爭議協處上著有貢獻的醫療事故關懷服務績優人員及團隊。衛福部表示，期盼藉由先行調解、處理醫療爭議，促進醫病關係的和諧及和解。

此次獲獎的桃園市政府醫事審議委員會委員呂清雄具醫、法雙修背景，大學時念醫技，並考取醫事檢驗師證照，沒有選擇臨床，而是進修法律考上律師。他印象很深刻是有些醫爭訴訟一打就是10年以上，雙方在各審互有輸贏、不停上訴，過程中體認舉證困難以及費時耗財，深感訴訟並非妥適處理醫療爭議的途徑，因此自90年起即投入醫療爭議調處，迄今資歷達20年。

奇美醫院長林宏榮則倡導「從預防的角度處理醫療爭議理念」的重要推手，他提出「醫療糾紛全周期風險管理」概念，強調醫院要從「反應式」的衝突管理，提前到「預應式」的風險管理，並以緊急醫療救護訓練架構為概念，制訂分層教育訓練模組，帶領醫院醫糾關懷教師團隊開發標準化課程，並將分層教育訓練模組輸出至全國醫療院所，讓「關懷力」成為醫療過程的必需品，打造有溫度的醫療環境。

衛福部醫事司專委彭美珍說，去年開始舉辦「醫療事故關懷服務績優表揚」，今年邁入第二年，讓22縣市衛生局、醫界、民間單位等，藉由法律、醫學等專業人員，也可以透過藥害救濟基金會的協助，對發生醫療糾紛的民眾在進入司法程序前，適時給予關懷，並給予醫病雙方一個表達的機會，減少病人及家屬的負面情緒，降低糾紛進入法律程序。

今年更首度頒發「績優調解委員獎」肯定第一線關懷調解人員，因地方主管機關組成的醫療爭議調解會成員多由醫學、法律或其他具專業知識的公正人士組成，感謝每位調解委員熱忱投入艱困的調解任務，擔起醫療糾紛處理的最後一道防線，提供醫病之間對於醫療爭議事件的看法，協調歧異達成醫病雙方的共識。

「關懷」是促進醫病雙方對話、理解，以及預防類似事故再次發生的關鍵。本次表揚「績優個人獎」14名、「績優調解委員獎」7名、「績優機構團體獎」11名及「公務績優獎」6名，感謝每位辛苦付出的醫療事故關懷服務人員，為促進醫病關係和諧「傳遞溫暖」、「傳達同理」與「傳承經驗」，建立關懷力的良好典範。