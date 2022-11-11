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社福寒冬...momo購物網送暖 推愛心百元捐

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
電商平台momo購物網與至善基金會攜手推出「愛心百元捐」。圖／至善基金會提供
電商平台momo購物網與至善基金會攜手推出「愛心百元捐」。圖／至善基金會提供

2022年就要進入尾聲，今年受到通膨、戰爭、疫情等因素，連帶影響公益團體的募款狀況，至善基金會統計今年1月到9月流失的定期捐款近1500單位，其中半數以上是因為經濟因素或失聯導致終止捐款。在景氣寒冬中，電商平台momo購物網持續暖心做公益，與至善基金會攜手推出「愛心百元捐」。

至善基金會指出，momo除了提供平台給社福團體募款，在今年也慷慨捐贈了1500個物資關懷箱給至善位於新竹的工作服務站，提供日用品幫助原鄉弱勢家庭減輕經濟負擔，從線上到線下都溫暖應援至善的服務。

至善基金會執行長洪智杰表示，今年是募款壓力特別沉重的一年，這來自於大環境的變化和挫折，但是至善對孩子的服務不能中斷，盼望大家在購物車多加1件至善，幫助孩子們安穩長大、追逐夢想。

購物兼做公益簡單又方便，民眾現在只要上momo購物網搜尋「至善」，就會看見這項百元捐活動，捐款金額以100元為一個單位，可自由填選，捐款滿1000元就可以抽童趣畫布收卷筆袋／筷袋和幾米主題的夢想書袋。所有捐款，都會在活動結束後由至善開立收據。

購物網 捐款 募款

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