換季肌膚又作怪？網友熱議的的六大敏感肌症狀一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「敏感肌」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的6大敏感肌症狀。

換季時天氣忽冷忽熱，日夜高溫差容易引起肌膚敏感，使得乾癢、泛紅、脫皮等各式問題找上門，成為不少敏感肌族群的困擾，相關症狀也於社群上引起廣泛討論與共鳴。

「乾癢」成敏感肌人最大困擾 「泛紅」引起高度共鳴

▲ 6大敏感肌常見症狀 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「敏感肌」的相關話題討論，可以發現「皮膚乾癢」、「容易泛紅」為最常被討論的症狀，而敏感肌該如何保養，「乾癢」、「泛紅」等症狀又該如何改善，也成為社群討論區中網友熱論的一大焦點。

皮膚乾癢的症狀在換季或受到日曬時尤為明顯，網友提到「自己的肌膚狀況通常會在換季的時候， 容易有一些敏感、乾癢的情況發生」。另外除了肌膚的不適外，也可能造成化妝維持度降低，網友在討論到相關症狀時提起「換季期間皮膚又要進入敏感時期了，乾燥、脫皮、粉刺、粉底不夠服貼等等問題，每年換季都要經歷一次。」。

而肌膚容易泛紅的症狀，也是不少敏感肌網友熱議的困擾之一，尤其是在討論保養產品時，若是成分與自身膚況不合，便容易引起泛紅症狀，就有網友分享自己使用到不適合保養品的親身經驗，表示「第二天一早起來臉上紅癢狀況都出現了，而且非常腫」。也有網友提到「酒糟泛紅時用紙巾沾冷水鎮靜代替擦藥。」過度的依賴保養品也未必能解決泛紅問題，可見適時讓肌膚休息也不失為一個辦法。

排行第三的痘痘問題，也是敏感肌的一大困擾。網友表示因「我是敏感痘肌，很容易長粉刺然後惡化成痘痘」希望其他人推薦適合解決方法，引起廣大討論。也有身為敏感肌族群的網友說道自己「雙頰隨天氣＆心情一個敏感就長痘的難搞體質」因此在保養及尋找適合的產品上皆下足功夫。

敏感肌的症狀層出不窮，每個人的情況也不一定相同，改善敏感肌症狀還是要從日常的清潔、保養、防護做起，狀況嚴重時也要記得先諮詢醫生。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》