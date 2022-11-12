吃出好心情！網友盤點這些「快樂食物」解煩又紓壓

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月網友熱議的「好心情食物」相關話題，帶您了解網友熱議的十大好心情食物網路聲量排行。

你知道食物與心情的變化息息相關嗎？我們的大腦中有許多負責傳遞「幸福」的化學元素，這些物質的濃度可能會受到部分食物影響而提高，達到安撫情緒與紓解壓力的作用。究竟哪些食物能夠帶來愉悅心情呢？快來看看網友怎麼說！

選擇「高纖蔬果」營養健康又舒壓！享用「甜點」帶來滿滿幸福感

▲網友熱議TOP10好心情食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「好心情食物」的相關話題討論，可以發現「高纖蔬果」受到網友及營養師的一致推崇。日前有民眾在討論區上請益「吃什麼會讓心情變好？」，就引來熱心網友留言「每次吃莓果都會有種愉悅感」，並說明莓果與柑橘含有豐富的維他命C，不僅能舒緩疲勞，還有增進免疫力的功效；另外也有網友提到「菠菜跟花椰菜真的有用」、「深色蔬菜的葉酸可以抗憂鬱」，由於葉酸會協助製造血清素、正腎上腺素和多巴胺等維持好心情的化學物質，能讓情緒更穩定。而有「快樂果」稱號的香蕉也是此類別中經常被提及的蔬果之一，有網友就表示「香蕉富含維生素B6和生物鹼，會形成大腦的天然抗憂劑」，建議如果感到心情低落或焦慮，可以嘗試搭配牛奶與香蕉，能夠達到安神助眠的效果。

此外，也有許多人認為吃「甜點」能帶來「幸福感」，在人類生理上的確是被證實的，由於血糖升高刺激胰島素分泌，進而促使了能讓我們感到快樂的「血清素」的合成。有網友就在社群網站上發文分享，自己心情不好時就想「來杯珍珠奶茶或芒果冰沙」，引起許多有同感的網友留言響應「沮喪時吃提拉米蘇有被救贖的感覺」、「壓力大的時候就會買甜甜圈犒賞自己」等，不過也有網友提醒常「吃甜食可能會有成癮、肥胖、心血管疾病的問題」，反而更容易導致憂鬱症等情形發生，呼籲大家「適量」的重要性。

而「乳製品」因為含有大量的鈣質及色胺酸，也可以增加血清素分泌，達到穩定情緒、幫助入眠的作用，所以也是受到高度好評的快樂食物。有民眾就表示「每次吃優格或起司蛋糕當點心時，整個下午都會覺得輕鬆愉悅」，想知道乳製品是否有相關奇效，其他網友也紛紛根據自身經驗回覆「喝完牛奶會感覺心情舒暢」、「只要有滿滿的牽絲起司就是完美」，認為乳製品不但能豐富味蕾，還能療癒心靈，是不可多得的人間美味。

食物能影響神經傳導，增加血清素分泌，改善壞心情與紓解壓力。不開心的時候，不妨來點網友推薦的「好心情食物」，跟煩躁情緒說分手！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》