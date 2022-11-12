秋冬賞楓哪裡去？全台十大賞楓景點報你知

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「賞楓景點」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的10大秋日必訪楓葉景點排行。

每年11月至隔年1月是台灣賞楓的最佳時間，漫步在楓林中享受秋天獨有的美麗，是許多人每年必做的事之一。不想錯過如此機會的你，一起來看看台灣哪裡有這些楓紅美景，來規劃一場賞楓之旅吧！

杉林溪賞楓賞螢成首選 阿里山小火車也能看楓紅

▲全台 TOP10 賞楓景點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上近一年對於賞楓景點話題的討論，當中以「杉林溪森林生態園區」最受熱議，討論數遠遠超過其他景點。杉林溪園區內栽培了大量青楓、紫葉槭、楓香，一入深秋轉為鮮紅，與銀杏、水杉等植物相互交映，吸引眾多遊客及攝影愛好者前去捕捉美好風光，看到照片的網友紛紛表示「鋪天蓋地的美」、「美極了！嚮往杉林溪！」；除此之外，11月的杉林溪更有大量鋸角雪螢出沒，且有夜間賞冬螢的活動，讓遊客可白天賞楓、夜晚賞螢，一次將兩種美景盡收眼底，吸引不少遊客討論前往。

而位於台中的「福壽山農場」居排行第二，園區內熱門賞楓景點「松廬」前的楓樹為掌葉楓，特色是葉片較小、葉色的轉化也較為多層次，令眾多網友大呼「太美了！」，在日式建築的映襯下，畫面顯得清幽寧靜，彷彿一瞬間來到日本，讓還無法規劃出國的民眾們一解日本旅遊的癮，紛紛喊著想體驗美麗風光。

第三名的「阿里山森林遊樂園區」最特別的地方是遊客可搭乘每年於12月特別開放的賞楓主題火車，在觀賞楓紅的同使體驗蒸汽火車，別具一番風味，也因此吸引到大批遊客前往，對於此體驗，不少網友表示「有冒煙的感覺就是比較特別」、「火車、風景很美」。

除了以上多於中南部高山上的熱門賞楓景點外，也有位於北部、海拔較低的賞楓景點，如桃園的「石門水庫」，以及新北汐止的「拱北殿」，都是賞楓一日遊的好選擇。

看完網友的討論後，你是否也十分心動呢？不如趕快行動規劃自己的賞楓之旅，體驗只屬於秋天的美麗吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》