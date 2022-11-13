【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「糖尿病預防方式」相關話題，帶您了解有關網友關心的7大糖尿病預防方式有哪些。

根據國健署統計，2017至2020年台灣糖尿病盛行率是11.1%，換言之，台灣約有十分之一人口都是糖尿病患者，甚至還位列台灣2021年前十大死因，且因為症狀不明顯，更經常會被忽視。那對於一般民眾來說，又該如何預防糖尿病找上身呢？

含糖飲料、高澱粉食物是大忌！遠離糖尿病靠運動、飲食兩大原則

觀察近三個月以來針對糖尿病預防方式的討論，不少網友認為「少油少鹽少糖」的飲食模式，是預防糖尿病的方式之一，由於糖尿病是一種代謝性疾病，與飲食、生活作息有關，網友認為「飲食規律、清淡，少喝飲料」、「少鹽，忌嘴饞」等方式都不錯，另外也有糖尿病患者分享，指出自己是糖尿病逆轉實例，「不光是糖，連澱粉類都要避免，血糖自然就降下來了」。此外，遠離糖尿病也需要靠「規律運動」，網友就分享「除了吃最重要的就是運動和喝水」，並推薦「阻力訓練、重訓」，透過這些運動，可以有效減緩胰島素抗性，讓血糖下降。

另外，「多攝取膳食纖維」、「減少醣類食物」也能避免糖尿病找上身，網友指出「澱粉」會導致血糖上升，不僅要控制吃飯時間和份量，更要少吃精緻澱粉，盡量「吃綠色蔬菜，只吃正餐」，有人補充「需要減少脂肪的攝取，多補充膳食纖維」，可以多吃地瓜葉，芭樂，蕃茄等原型食物，另外也有營養師留言表示「盡量少吃食品」，因為「現在的食品大部分都是高升糖的，像是白麵包、白吐司、薯條、白麵條等」，而高升糖食物會造成血糖快速上升，使得胰島素分泌也越多，長久下來不僅會造成肥胖更容易形成糖尿病，因此建議多吃「雜糧，全麥麵包，糙米，無糖燕麥片、新鮮蔬菜」等低升糖食物，才能降低罹患糖尿病的機率。

而在「不喝含糖飲料」方面，在討論區「要怎樣不得『糖尿病』 ?」一文中，底下留言紛紛指出常喝含糖手搖飲是大忌，很多人說「完全不喝含糖飲料」、「手搖飲料全改無糖」，也有人建議「若一開始不習慣的話可先從半糖、三分糖開始」，另外，網友提到過胖或超重容易讓血糖失控、造成糖尿病，因此「控制體重」也是降低得到糖尿病的重要方法之一。

看完以上網友建議，除了透過運動、飲食等方式預防糖尿病以外，也可以藉由定期量測血糖，來判斷自己是否有可能是潛在患者，維持良好習慣就能避免糖尿病找上門！

如何避免糖尿病找上門？「這些」預防方法是關鍵 圖片來源/unsplash

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》