快訊

「波波牙醫」風暴有解？蘇貞昌拍板附帶決議不執行 維持實習名額

幣圈最慘！FTX創辦人身家大蒸發 數日內「160億美元歸零」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市內電話還有必要嗎？網友神答這「關鍵功用」手機難取代

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人大多用手機處理事務，因此有人就好奇「市話」是否還有存在必要，引來網友回覆。 示意圖／ingimage
現代人大多用手機處理事務，因此有人就好奇「市話」是否還有存在必要，引來網友回覆。 示意圖／ingimage

現代人大多以手機處理生活大小事，似乎比較少在使用「市話」來與人聯繫，因此有人就發文好奇「家裡牽市內電話還有必要嗎？」，並指近期選舉將近，市話似乎只剩「接拜票電話」的功能，讓原PO更好奇市話的必要程度，引起網友討論。

一名網友在PTT八卦版以「家裡牽市內電話還有必要嗎」為題發文，表示平常家裡市內電話很少在響，用最多的功能反而是設鬧鐘，強迫自己起床過去按掉。

近期選舉將近，原PO也表示，現在晚上在家吃個飯，電話響了4、5次，都是錄音帶拜票，感覺很賭爛，也覺得牽市內電話沒什麼用，就連「國家警報也是用手機傳達」，感覺市內電話已漸漸失去必要功能，因此原PO好奇「（市話）還有什麼功能是重要的？」

許多網友留言點出「關鍵功用」，就是「停電時」、「停電你就知道了」、「基地台掛掉時你就知道了」、「如果你年紀大，手機沒電，市內電話是你唯一的救命稻草」，也有網友回應「緊急時還是市話好用」、「打119不用講地址」、「有，打一次119就很值得」，讓原PO回覆「對誒，如果是偏遠地區山上什麼的，市內電話反而穩定，感謝大家回答分享」。

PTT

延伸閱讀

安卓用戶限定！用這方法「10秒錢入帳」 點數多處都可用

手機展示機會另外特製嗎？內行人指跟市售機一樣 差在這一點

充電速度慢可以保護手機？ 網友專業回：重點是「溫度」

從國外買手機該注意什麼？ 網友曝這1致命缺點需注意

相關新聞

類流感升溫…基層醫憂抗生素短缺 指揮中心：他廠牌可替代

後疫情時代專家憂心「免疫負債」來襲，近來有基層診所醫師發現，一線、二線抗生素藥物的庫存拉緊報，甚至向廠商訂貨退燒糖漿還需...

台鐵八角便當將走入歷史 王國材今喊話台鐵留一線生機

台鐵今起連4天舉辦鐵路便當節，除了日本東武鐵道豪華便當之外，現場也推出台鐵木盒八角便當「告別款」，便當節結束後將走入歷史...

就是明天！ 吳鳳在葫蘆墩文化中心分享台灣廟宇文化

來自土耳其的吳鳳，曾以三立都會台「愛玩客」獲得金鐘獎行腳節目主持人獎，成為台灣第一位拿下電視金鐘獎的外國人。吳鳳信仰伊斯...

注意！今起台南空氣品質為橘色提醒 民眾可這麼做

近日東北季風減弱，南台灣汙染擴散不佳，環保署預報即日起到13日台南市空氣品質為橘色提醒，市府從8日開始就提前應變及加強管...

台東省道台11線111公里湧入近千人潮 遊客：下次再等1000年

今天是民國111年11月11日，七個數字1111111，不少民眾特別到台東成功鎮去追公路里程牌台11線111公里打卡拍照...

手握千萬中獎發票卻「無法領獎」哭整夜 網：多麽痛的領悟

你有過與中獎發票擦身而過的經驗嗎？一名網友在臉書分享自己與「千萬發票」擦肩而過的真實事件，只好大哭並表示「最遙遠的距離就是發現它卻領不到奬」，許多網友也提出建議，表示以後應該要存會員或載具更保險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。