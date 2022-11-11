市內電話還有必要嗎？網友神答這「關鍵功用」手機難取代

現代人大多以手機處理生活大小事，似乎比較少在使用「市話」來與人聯繫，因此有人就發文好奇「家裡牽市內電話還有必要嗎？」，並指近期選舉將近，市話似乎只剩「接拜票電話」的功能，讓原PO更好奇市話的必要程度，引起網友討論。

一名網友在PTT八卦版以「家裡牽市內電話還有必要嗎」為題發文，表示平常家裡市內電話很少在響，用最多的功能反而是設鬧鐘，強迫自己起床過去按掉。

近期選舉將近，原PO也表示，現在晚上在家吃個飯，電話響了4、5次，都是錄音帶拜票，感覺很賭爛，也覺得牽市內電話沒什麼用，就連「國家警報也是用手機傳達」，感覺市內電話已漸漸失去必要功能，因此原PO好奇「（市話）還有什麼功能是重要的？」

許多網友留言點出「關鍵功用」，就是「停電時」、「停電你就知道了」、「基地台掛掉時你就知道了」、「如果你年紀大，手機沒電，市內電話是你唯一的救命稻草」，也有網友回應「緊急時還是市話好用」、「打119不用講地址」、「有，打一次119就很值得」，讓原PO回覆「對誒，如果是偏遠地區山上什麼的，市內電話反而穩定，感謝大家回答分享」。