有這些症狀千萬別輕忽！小心大腸癌已找上門

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「大腸癌症狀」相關話題，帶您了解網友熱議罹患大腸癌後的七大常見症狀有哪些。

近年來隨著民眾飲食與生活習慣改變，大腸癌發生的機率也逐年增加。然而大腸癌初期症狀並不明顯，且易與其他疾病徵兆混淆，因此了解大腸癌常見症狀，並在有相符情況時多加留意、嚴重時儘早就醫，成為國人重要的課題。

糞便帶「血或黏液」應立即檢查 突然「腹瀉便秘」可能是大腸癌警訊

▲網友熱議TOP7大腸癌症狀 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於相關症狀的話題討論，可以發現許多確診大腸癌的患者都有「糞便帶血或黏液」的狀況。由於大腸癌導致的血便通常呈暗紅色，且沾附透明黏液，日前就有民眾在社群網站上發文表示自己「大便出血且飲食不健康」，擔心是否罹患大腸癌，網友便留言安慰「要看什麼顏色的血」，提到鮮紅色的血可能只是痔瘡，若真的是腫瘤導致的出血則多是暗紅色的，不過也提醒有血便就應儘快到醫院檢查治療；此外，也有人建議最根本的做法還是「現在開始好好調整飲食」，叮囑少吃甜食炸物、減少含糖飲料和酒精的攝取，以及多吃高纖榖物與蔬果，才能重返健康的身體。

另外，如果發現「排便習慣改變」且持續一段時間，像是突然有「腹瀉」及「便秘」等問題、糞便呈現水狀或鉛筆狀，都要多加留意，這可能是大腸癌發出的警訊之一。有網友就表示自己「持續腹痛拉肚子，還會有大不乾淨的感覺」，吃完診所開的藥反而開始「脹氣和便秘」，上網查詢資料後，猜測可能確診大腸癌而焦慮不已，而熱心民眾則留言建議「可以去照大腸鏡、做糞便潛血檢查」，認為實際檢查才能真正安心，並申明盲目地查找資料，通常只會徒增心理負擔，還是必須以醫師檢查為準。

而「腹部疼痛」也是大腸癌常見症狀，如果莫名腹痛持續數日，且疼痛位置固定，就要積極就診檢查。討論區上就有網友講述自己的罹癌經驗，從最初腹部劇烈疼痛，到多次就醫檢驗，最終確診大腸癌，無奈表示「人生被按下暫停鍵」，並希望能將經驗給有同樣症狀的網友參考，建議大家有相符病徵就「直接大腸鏡的檢查費花下去」，避免耽誤病情。許多同樣在與病魔奮戰的癌友也紛紛出面分享自己的抗癌故事，並鼓勵「請勇敢治療」、「一起堅持下去」，希望彼此能保持輕鬆的心情並早日康復。

大腸癌初期症狀不明顯，最可靠的方式就是定期接受篩檢與糞便潛血檢查，才能及早發現、及早治療，把握黃金治療期；如果已經發現有上述症狀發生，也要多加留意並盡快安排就醫檢驗，千萬不要輕忽這些常見症狀而延誤治療時機！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》