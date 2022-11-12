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茶控不能錯過！揭秘網友喜愛的7大茶類排行

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
茶控不能錯過！揭秘網友喜愛的7大茶類排行。 圖片來源/unsplash
茶控不能錯過！揭秘網友喜愛的7大茶類排行。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「茶類」相關話題，帶您了解有關網友關心的7大茶類排行。

從古至今喝茶一直是許多人的習慣，也有人把品茶當作是興趣與愛好。而茶類品種各式各樣，除了常見的紅茶、綠茶以外，還發展出東方美人茶、鐵觀音等等茶種，各自香氣迥異，在口中的味道更是千變萬化，到底哪一種茶最受到民眾喜愛？

「紅茶」成手搖店熱議品項 「綠茶」方便購買、解油膩也獲青睞

▲網友熱議TOP7茶類 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲網友熱議TOP7茶類 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月以來網友針對「茶類」的討論，其中「紅茶」討論度最高。紅茶品種多元，像是錫蘭紅茶、阿薩姆紅茶、大吉嶺紅茶、紅玉紅茶等經典口味都受到網友喜愛，有人就推薦「錫蘭紅茶台中最有特色、最多選擇」、「紅玉的香氣真的很棒、很香，每次經過都會特地去買」，也有不少網友喜歡手搖店的紅茶，其中在討論區「CP值高的紅茶手搖飲」一文中，不少網友紛紛留言「最愛一手的印度阿薩姆」、「約翰紅茶都好喝」、「法蘭西的歐蕾系列真的很香很濃醇」、「鶴茶樓要喝鶴頂紅茶！口感溫潤不澀，真的好喝」。

常見的「綠茶」也是網友喜愛的茶類名單之一，除了飲料店幾乎都有綠茶品項以外，便利超商更有多樣的罐裝綠茶可以選擇，加上綠茶還可以「解油膩」，有人就說「吃美食最愛配綠茶」，不少留言就推薦「茶裏王」、「原萃」、「伊藤園」等品牌。而喜歡「四季春」的網友則認為「茶香很足茶體厚實，有烏龍特有的香氣，但又不會濃烈到澀口，十分清爽」，甚至有人說「50嵐只喝四季春」、「我愛喝御茶園四季春」。

另一方面，「鐵觀音」與「東方美人茶」的特殊味道也吸引不少網友支持。鐵觀音經過反覆烘焙，帶有深焙火味與熟果香，風味濃烈，而「東方美人茶」則因為茶葉受小綠葉蟬附著與吸吮，使得茶味也擁有獨特香氣。有人就大推「茶湯會的鐵觀音拿鐵」、也有人提到「鐵觀音爆米花我的愛，超香超好吃」，前陣子知名超商也推出東方美人茶霜淇淋，受到不少人稱讚說「這個口味最好吃」、「茶類超讚」。

看完以上網友推薦的茶類，不妨親自試一試味道，更可以感受到茶帶給我們的滋味，也可以搭配各式水果、鮮奶、冰淇淋等食物，創造多層次風味！

觀看原文→https://reurl.cc/kq1aYq

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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