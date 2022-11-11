雙11網購夯 新北媒合農漁電商平台

11月11日是網路購物及電商平台重大節日，新北市農業局與台灣好農電商平台合作，共同舉辦新北農友電商媒合說明會，輔導新北農漁友經營電商銷售，讓民眾在家能輕鬆採購到新北優質農漁產品。

近年因全球COVID-19疫情肆虐，2020年和2021年電商零售額年增率分別為26.68%及22.09%，各大品牌紛紛投入電商，農業局在疫情期間也推出「美味農業得來速」，與各農漁會夥伴、青農合作，推廣電商、團購及新媒體直播拍賣，促進農漁業產銷方式也走進新時代。

新北市農業局在今天結合網路購物節與台灣好農，舉辦農友電商平台媒合說明會，廣邀新北各地農漁友參加，於會中介紹電商趨勢、分享電商經營實務經驗，讓農漁友能對電商平台經營更有具體瞭解。

台灣好農董事長江衍宏表示，今日針對新北農友推出優惠一站式上架方案，農友開店自付額費用將用於投放等值Google廣告宣傳曝光，在雙11節慶期間（即日起至11月14日）平台也推出滿千送百，大家在活動期間可用優惠的價格買到東成茶葉、鮮物本舖等新北優質農漁產品。

農業局長李玟表示，新北市持續推動農漁產品品牌化，並積極為農漁友拓展銷售通路。台灣好農是國內知名的電商平台，此次通路媒合未來將打造新北市農漁產品在電商平台上品牌，並積極拓展國內以及外銷市場。