免費快篩擴大發放 21日前配送至國小
中央流行疫情指揮中心日前宣布，免費快篩試劑擴大發放給國小學生及低收入、中低收入戶。指揮中心指揮官王必勝今天說，21日前配送至各國小，月底前發放給地方政府。
指揮中心日前公布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑庫存大約還有1.3億劑，多數效期落在112年底或113年初，除現行65歲以上長者及6歲以下幼兒免費發放以外，指揮中心將增加中低收入戶及擴大至小學生，以1個人免費發放5劑為規劃方向，避免快篩過剩。
王必勝今天在指揮中心記者會說，低收入戶、中低收入戶及6至12歲110學年度國小學生，可領免費快篩試劑，每人5劑，21日前就會配送至各學校，由學校發給學生。
王必勝說，低收入戶及中低收入戶會依造冊數量，月底前寄至各縣市社會局或公所，由縣市政府協助發送，領取時間依地方政府安排。
指揮中心日前統計，免費快篩試劑發放對象受惠人數，增加的小學生共122萬人、中低收入戶則有60多萬人。
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