就是明天！ 吳鳳在葫蘆墩文化中心分享台灣廟宇文化

來自土耳其的吳鳳，曾以三立都會台「愛玩客」獲得金鐘獎行腳節目主持人獎，成為台灣第一位拿下電視金鐘獎的外國人。吳鳳信仰伊斯蘭教，卻深受台灣廟宇特有的文化氛圍及故事內涵吸引，明(12日)上午10點在台中市葫蘆墩文化中心主講「外國人眼中的台灣廟宇文化」，以外國人的觀點與角度，分享自身多年體驗台灣廟宇文化的經驗及趣事。

葫蘆墩文化中心表示，吳鳳擅長土耳其文、德文、英文及中文，在土耳其當導遊時即對台灣有莫名的憧憬，研讀考取安卡拉大學苦讀中文與漢學，4年後拿到台灣獎學金，如願來台就讀師範大學。

初來台灣的文化衝擊非但沒有嚇跑吳鳳，反而讓他更愛上台灣。在台灣生活16年的他成為台灣女婿，更是一個不吃豆花就彷彿末日降臨的正港「土台客」。

吳鳳表示，外國人來到台灣，大部分是對美食或茶葉有深刻的印象，對他來說，印象最深刻的則是廟宇文化。因為錄製旅遊節目的關係，足跡踏遍台灣各地，發現許多地區難得一見的民俗風情，還參與媽祖遶境、鹽水蜂炮、炸寒單、野柳神明進港文化祭等民俗信仰活動，獨特迷人且熱鬧非凡。

這些因為錄製節目而參與的活動，當時的感動至今仍深深刻在心底，不會因為節目播出後而消失，因此吳鳳希望帶領大家用不同的角度，重新體驗及欣賞台灣的廟宇活動，感受我們習以為常的日常，在外國人眼中是如何引人入勝。