近日高溫如初夏 下周一北部轉濕涼

今天受偏東風影響，全國各地晴朗多雲，氣溫偏高，中午高溫都在30度左右，直到周末都將是穩定的天氣型態，只有迎風面的基隆、北海岸及東半部局部地區會出現短暫降雨，各地日夜溫差大。不過周日入夜後東北風南下，大台北及東半部將轉涼有雨，周一氣溫可能驟降7、8度，北部低溫僅22度左右。

今日各地晴時多雲，水氣偏少，僅北海岸、東北部會有少量降雨機率。因吹偏東風，各地白天略感炎熱，今天至周日北部氣溫約21至32度，中部20至33度，南部21至33度，東部20至31度。周日晚起至下周三受東北風影響，北部轉涼，大台北、東半部轉有局部短暫雨，中南部氣溫略微下降，桃竹苗及中南部仍為晴時多雲。下周四起，各地又將轉為晴朗穩定的好天氣。 今天北部氣溫略顯炎熱，外出民眾將外套披在頭上遮擋豔陽。記者侯永全／攝影 今天氣溫偏高，外出民眾不時喝飲料補充水分。記者侯永全／攝影