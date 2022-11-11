環境職業醫學會成立30周年 勞工職場安全衛生獲保障

隨著勞工安全衛生及職業傷病漸受重視，以及臨床治療的實際需要，1992年時正式成立中華民國環境職業醫學會，並於今天舉行成立30周年學術研討會，以「永續營運」、「職場安全」、「職場服務」三大主題，邀集相關專家學者發表演說，並展示職病中心及台灣工殤碑簡介。

中華民國環境職業醫學會理事長、台北榮總臨床毒物與職業醫學科教授楊振昌說，有鑑於臨床毒藥物防治工作的重要性，北榮借重臨床毒物科前主任鄧昭芳留學美國的經驗，設立國內首個、也是唯一的準國家級毒藥物防治諮詢中心，培養專科醫檢人才，設立毒藥物實驗室，提升檢驗功能，建立我國毒藥物防治體制。

1985年1月北榮正式成立「臨床毒物科」，隸屬內科部，1990年11月開辦「職業醫學特別門診」，1992年獲行政院衛生署（現衛福部）撥款補助成立「職業病防治中心」，同年3月28日鄧昭芳醫師聯合國內各大醫學中心的職業醫學專家學者成立「中華民國環境職業醫學會(Taiwan Environmental and Occupational Medicine Association，TEOMA)」。隨著職業傷病漸受重視與實際需要，2013年11月科名更改為「臨床毒物與與職業醫學科」，今年更提升為「職業醫學及臨床毒物部」，未來將投入更多預算，持續培養相關專才。

楊振昌說，環境職業醫學會的目標，除結合各項資源、服務勞工與預防職業傷病外，也培訓職業醫學專科醫師，執行職業病診斷與鑑定，以及職業安全衛生評估與流行病學調查等工作。在前人篳路藍縷辛勤耕耘下，職業醫學將持續發展，而勞工安全衛生也將更有保障。