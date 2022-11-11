快訊

台股收復萬四大關！台積電強漲8% 終場彈升503點收14,007點

陸放寬防疫措施 入境隔離由「7+3」縮短為「5+3」

為梨泰院案負責？南韓龍山警察署官員被發現陳屍家中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環境職業醫學會成立30周年 勞工職場安全衛生獲保障

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中華民國環境職業醫學會成立三十周年今舉辦學術研討會，讓勞工職場安全衛生更獲保障。圖／台北榮總提供
中華民國環境職業醫學會成立三十周年今舉辦學術研討會，讓勞工職場安全衛生更獲保障。圖／台北榮總提供

隨著勞工安全衛生及職業傷病漸受重視，以及臨床治療的實際需要，1992年時正式成立中華民國環境職業醫學會，並於今天舉行成立30周年學術研討會，以「永續營運」、「職場安全」、「職場服務」三大主題，邀集相關專家學者發表演說，並展示職病中心及台灣工殤碑簡介。

中華民國環境職業醫學會理事長、台北榮總臨床毒物與職業醫學科教授楊振昌說，有鑑於臨床毒藥物防治工作的重要性，北榮借重臨床毒物科前主任鄧昭芳留學美國的經驗，設立國內首個、也是唯一的準國家級毒藥物防治諮詢中心，培養專科醫檢人才，設立毒藥物實驗室，提升檢驗功能，建立我國毒藥物防治體制。

1985年1月北榮正式成立「臨床毒物科」，隸屬內科部，1990年11月開辦「職業醫學特別門診」，1992年獲行政院衛生署（現衛福部）撥款補助成立「職業病防治中心」，同年3月28日鄧昭芳醫師聯合國內各大醫學中心的職業醫學專家學者成立「中華民國環境職業醫學會(Taiwan Environmental and Occupational Medicine Association，TEOMA)」。隨著職業傷病漸受重視與實際需要，2013年11月科名更改為「臨床毒物與與職業醫學科」，今年更提升為「職業醫學及臨床毒物部」，未來將投入更多預算，持續培養相關專才。

楊振昌說，環境職業醫學會的目標，除結合各項資源、服務勞工與預防職業傷病外，也培訓職業醫學專科醫師，執行職業病診斷與鑑定，以及職業安全衛生評估與流行病學調查等工作。在前人篳路藍縷辛勤耕耘下，職業醫學將持續發展，而勞工安全衛生也將更有保障。

工安

延伸閱讀

喘、咳、痰不是長新冠 醫籲及早篩檢避免肺阻塞

肺阻塞年奪5000條命 1分鐘爬30階自我檢測

7成民眾不滿意性生活 許維恩「試用一年」終願意辦婚禮

吃對食物提升精子質量！殺精與護精行為一次看

相關新聞

台東省道台11線111公里湧入近千人潮 遊客：下次再等1000年

今天是民國111年11月11日，七個數字1111111，不少民眾特別到台東成功鎮去追公路里程牌台11線111公里打卡拍照...

手握千萬中獎發票卻「無法領獎」哭整夜 網：多麽痛的領悟

你有過與中獎發票擦身而過的經驗嗎？一名網友在臉書分享自己與「千萬發票」擦肩而過的真實事件，只好大哭並表示「最遙遠的距離就是發現它卻領不到奬」，許多網友也提出建議，表示以後應該要存會員或載具更保險。

洗衣粉洗衣竟卡滿槽！網曝2招能解決：改用這洗最省事

洗衣可選擇洗衣精或洗衣粉，不過有網友近日請專人拆洗洗衣機時，師傅建議她「不要使用洗衣粉，否則容易卡住洗衣槽」，其他網友直呼「是真的」，有人建議可以先將洗衣粉用水溶解後再倒入洗衣機，也有人建議調高洗衣機的水溫，就可以避免溶解不充分的狀況發生，不過仍是改用洗衣精最方便。

健康主題館／自律神經失調 常見四原因

「醫師，我一定是自律神經失調，你開藥給我吃！」身心科診間常有病人這樣說，但醫師可不敢這麼快下定論。三軍總醫院精神醫學部兒童及青少年精神科主任張勳安指出，自律神經失調通常是其他身心問題的結果，應視為「拉警報」，找出根本原因，對症治療。

白冷會傳奇／辦職訓、建院接生、開窮人銀行… 神父修士故事盼承續

70年前台東縣資源貧瘠，白冷外方傳道會是協助地方發展重要功臣。在白冷會會院內牆上，貼著成排成列神父、修士照片，他們大半30歲左右就來台東，一服務就半世紀，不少人長眠於此。隨著白冷會未來熄燈，這些異國傳道者為台灣的奉獻故事是否更被忘卻，還在未知。

環境職業醫學會成立30周年 勞工職場安全衛生獲保障

隨著勞工安全衛生及職業傷病漸受重視，以及臨床治療的實際需要，1992年時正式成立中華民國環境職業醫學會，並於今天舉行成立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。