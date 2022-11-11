選舉用量大 花價連翻3至4倍還有上漲空間

今年適逢全國九合一選舉，最近3個月內花卉用量激增，國產花卉主要產地彰化縣的花卉拍賣價格較去年上漲3至4倍；永靖鄉農會今天舉辦花卉評鑑，主力花卉菊花、洋桔梗、非洲菊都上場，鄉農會希望以評鑑提升花卉品質，促進國產花卉消費。

彰化縣永靖鄉號稱「苗木之鄉」，其實花卉產量可觀，菊花種植面積60至70公頃，僅次於相鄰的花鄉田尾，洋桔梗種植面積20至30公頃高居全國之冠，非洲菊種植面積約15公頃也不小，另一項特色花卉康乃馨因非產季，沒花可參加評鑑。

永靖鄉農會禮聘台中區農業改良場、田尾花卉拍賣市場、彰化縣政府及鄉公所等專家、主管擔任今天評鑑委員，從品種、花朵、葉子、花莖和病蟲害管理等10多個項目評分，各組冠軍如下，大菊組蕭秀月、染色大菊組邱淑華、小菊組李如章、染色小菊組江文川、洋桔梗組陳建興、非洲菊組林雅慧。

永靖鄉農會推廣部主任林瑞敏說，過去兩年半遭逢COVID-19疫情，社交活動銳減，衝擊國產花卉銷售量，連帶拉低拍賣價格，今年下半年疫情趨緩，國人逐步恢復正常生活，而且接近年底大選，花卉用量大增，大菊拍賣價格每束10枝130至200元，洋桔梗每束240元至250元，是疫情低潮期的3至4倍。

今年上半年雨水豐沛，5月梅花淋壞三到四成露天栽種的花卉，產量減少導致花價走揚，前一陣子各候選人成立競選總部，花卉用量很大，帶動花卉拍賣價格，菊花經常維持在每束10枝200元的拍賣高檔價格，預料開票後恭喜「凍選」又將大量用花，花價將再次攀高峰，接著年底到春節這段時間也是花卉旺季，預料高花價將維持到明年春節過後。