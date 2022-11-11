中部醫療用血急缺！O型剩1.9天 緊急調台北80袋血應急
中部血庫近期因開刀病患增加，過去缺血尚未補足，鬧血荒。台中捐血中心統計，中部血庫今天平均用血量僅剩2.9天，低於7天安全庫存，其中又以占最大宗的O型血僅剩1.9天最缺，緊急向台北調80袋血解燃眉之急，但很快就用完了。呼籲民眾踴躍捐血。
台中捐血中心說，中部血庫包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市，近期因疫情趨緩，醫院該動刀的病患不能再等待，動刀病患增加，之前缺血尚未補上，入不敷出，血庫存量一路下探到剩不到2天，統計血庫今天僅剩2.9天，處於急缺用血，其中又以O型1.9天、A型2.5天、B型血3.5天都很缺，AB型有9.9天。
台中捐血中心說明，台灣人口以O型約43％，A型、B型各占25%，AB型約6％，這次缺血以O型占最大宗，僅剩1.9天，今天台北捐血中心支援台中O型血80袋，雖然解燃眉之急，但很快就用完了。
台中捐血中心說明，中彰投雲的固定捐血點有13個，請點進連結查詢
https://www.tc.blood.org.tw/Internet/Taichung/LocationMap.aspx?spotID=3
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