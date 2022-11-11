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美退伍軍人用台灣醫療資源 網批：拿走台積電還不夠

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君認為台灣將進入超高齡社會，國內醫療負擔沉重，退輔會如開放美國退伍軍人使用台灣醫療資源，將排擠國人與榮民醫療資源。圖／馬文君提供
馬文君認為台灣將進入超高齡社會，國內醫療負擔沉重，退輔會如開放美國退伍軍人使用台灣醫療資源，將排擠國人與榮民醫療資源。圖／馬文君提供

美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）向退輔會提出建議，未來美國居住在亞太地區的退伍軍人，可尋求使用台灣的退伍軍人醫療、照護資源，而退輔會相關的評估，認為「十分的贊成跟支持」。

網友認為，美國對台灣予取予求，拿走護國神山台積電，還要搶台灣的醫療資源，真是夠了。也有網友說，涉外政策應以互惠為原則，如果中華民國的退伍軍人在美國享有相同醫療照護，才符合平等互惠原則。

立委馬文君說，退輔會的北榮、中榮、高榮醫療技術精進，榮民院所醫護人員認真盡職，守護國人與榮民的健康，我國預計114年後65歲以上高齡人口占比將超過兩成，正式邁入「超高齡社會」，銀髮族急需國內醫療量能照顧，但是急診室病患轉住院等待時間相當漫長，健保費用逐年增加，醫護比和醫療量能嚴重不足，榮家安養機構床位等候期長，如果美國退伍軍人享受台灣的醫療、照護資源，就算是付費使用，也會增加榮民醫療院所業務量，勢必排擠國人與榮民的醫療資源。

退輔會醫療體系照顧國人健康量能已顯不足，倘答應美方照顧居住亞太地區美籍退伍軍人的需求，馬文君認為套句台灣俗諺「生食都不夠，那有通曝乾」。因此，如果是外國人緊急醫療救助，基於人道救援當然可以，若是「政治考量」，簽訂長期使用我們的醫療資源模式，退輔會一定要和國人說明清楚，不能犧牲我們國人與榮民的醫療權益。

網友認為，涉外政策應以互惠為原則，如果我國的退伍軍人也在美國享有相同醫療照護，才符合平等互惠原則。也有網友不滿，美國對台灣予取予求，護國神山台積電被迫東進，現在又來搶台灣的醫療資源，真的是夠了。

退伍軍人 美國 榮民

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