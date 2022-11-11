太魯閣號宣判日台鐵辦便當節 王國材：增副業增收入促安全改革

台鐵局今天在台北車站盛大舉辦第七屆鐵路便當節開幕式。今天正值台鐵太魯閣號案宣判，罹難者家屬透過律師喊話，要求交通部長王國材對這件事情一定要有懲處。王國材接受媒體採訪表示，尊重司法判決。他指出，太魯閣事件中工地管理、所有工程管理都有疏失，現在的判決也的確很重，這讓台鐵知道對安全改革更要重視。

台鐵第七屆鐵路便當節今起至14日於台北車站大廳舉辦。交通部長王國材、台鐵官員等共同出席開幕記者會，盛大宣布活動起跑。但今天也是台鐵太魯閣號的宣判日。家屬痛批，台鐵如果真的關心太魯閣號案、關心鐵路安全，根本不可能在這一天辦鐵路便當節。

律師陳孟秀說，今年7月最後一次開庭時，審判長就當庭告知將於11月11日宣判，今天家屬從全台各地來到花蓮關心，台鐵卻在大肆舉辦便當節，對家屬真的是情何以堪，台鐵難道沒有任何一點點自省能力嗎？期待王國材對於這件事情應該做出一定的懲處。

王國材說，因為一個疏忽釀成49位罹難者，這幾年陸續跟家屬見面溝通，家屬都沒辦法釋懷甚至無法原諒台鐵跟交通部，他都能理解他們的心情。

王國材說，台鐵開發副業增加收入，對安全改革是正向的循環。收入更高後，就能投入更多預算做安全改革。