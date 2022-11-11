快訊

一根菸燒掉39億！家樂福楊梅倉儲大火 23歲拆櫃臨時工起訴

「魔獸」霍華德來台引旋風，球隊「大撒幣」簽球星長期效果有限

幫弟弟搶「魔獸」門票！她狂按訂購卻被1問題難倒：姊姊無能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣號宣判日台鐵辦便當節 王國材：增副業增收入促安全改革

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台鐵第七屆鐵路便當節今天在台北車站盛大舉辦開幕式。交通部長王國材（右二）、台鐵局長杜微（左二）出席。記者董俞佳／攝影
台鐵第七屆鐵路便當節今天在台北車站盛大舉辦開幕式。交通部長王國材（右二）、台鐵局長杜微（左二）出席。記者董俞佳／攝影

台鐵局今天在台北車站盛大舉辦第七屆鐵路便當節開幕式。今天正值台鐵太魯閣號案宣判，罹難者家屬透過律師喊話，要求交通部長王國材對這件事情一定要有懲處。王國材接受媒體採訪表示，尊重司法判決。他指出，太魯閣事件中工地管理、所有工程管理都有疏失，現在的判決也的確很重，這讓台鐵知道對安全改革更要重視。

台鐵第七屆鐵路便當節今起至14日於台北車站大廳舉辦。交通部長王國材、台鐵官員等共同出席開幕記者會，盛大宣布活動起跑。但今天也是台鐵太魯閣號的宣判日。家屬痛批，台鐵如果真的關心太魯閣號案、關心鐵路安全，根本不可能在這一天辦鐵路便當節。

律師陳孟秀說，今年7月最後一次開庭時，審判長就當庭告知將於11月11日宣判，今天家屬從全台各地來到花蓮關心，台鐵卻在大肆舉辦便當節，對家屬真的是情何以堪，台鐵難道沒有任何一點點自省能力嗎？期待王國材對於這件事情應該做出一定的懲處。

王國材說，因為一個疏忽釀成49位罹難者，這幾年陸續跟家屬見面溝通，家屬都沒辦法釋懷甚至無法原諒台鐵跟交通部，他都能理解他們的心情。

王國材說，台鐵開發副業增加收入，對安全改革是正向的循環。收入更高後，就能投入更多預算做安全改革。

台鐵 王國材 交通部長

延伸閱讀

太魯閣號宣判日台鐵竟辦便當節 家屬大怒要求王國材懲處

桃園大湳森林公園停車位不足 交通部允補助

大鶯豐德交流道預計2028年完工 總經費約156億元興建

最快明年七月開放敬老卡搭台鐵 剩這5縣市考慮中

相關新聞

台東省道台11線111公里湧入近千人潮 遊客：下次再等1111年

今天是民國111年11月11日，七個數字1111111，不少民眾特別到台東成功鎮去追公路里程牌台11線111公里打卡拍照...

手握千萬中獎發票卻「無法領獎」哭整夜 網：多麽痛的領悟

你有過與中獎發票擦身而過的經驗嗎？一名網友在臉書分享自己與「千萬發票」擦肩而過的真實事件，只好大哭並表示「最遙遠的距離就是發現它卻領不到奬」，許多網友也提出建議，表示以後應該要存會員或載具更保險。

洗衣粉洗衣竟卡滿槽！網曝2招能解決：改用這洗最省事

洗衣可選擇洗衣精或洗衣粉，不過有網友近日請專人拆洗洗衣機時，師傅建議她「不要使用洗衣粉，否則容易卡住洗衣槽」，其他網友直呼「是真的」，有人建議可以先將洗衣粉用水溶解後再倒入洗衣機，也有人建議調高洗衣機的水溫，就可以避免溶解不充分的狀況發生，不過仍是改用洗衣精最方便。

健康主題館／自律神經失調 常見四原因

「醫師，我一定是自律神經失調，你開藥給我吃！」身心科診間常有病人這樣說，但醫師可不敢這麼快下定論。三軍總醫院精神醫學部兒童及青少年精神科主任張勳安指出，自律神經失調通常是其他身心問題的結果，應視為「拉警報」，找出根本原因，對症治療。

中部醫療用血急缺！O型剩1.9天 緊急調台北80袋血應急

中部血庫近期因開刀病患增加，過去缺血尚未補足，鬧血荒。台中捐血中心統計，中部血庫今天平均用血量僅剩2.9天，低於7天安全...

影／太魯閣宣判日辦便當節遭轟 王國材：安全改革優先

台鐵太魯閣號撞車出軌案今天宣判，太魯閣號事故罹難者家屬批評台鐵局竟然選在今天辦鐵路便當節，對此交通部長王國材上午出席活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。