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喜歡山林嗎？那你來做巡山員 林務局徵24人 最高可領46K

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
林務局森林護管員術科測驗騎乘循環檔機車。圖／林務局提供
林務局森林護管員術科測驗騎乘循環檔機車。圖／林務局提供

愛好大自然的你，不要錯過機會。112年農委會林務局森林護管員（巡山員）甄試，民國111年11月14日開始報名。

林務局表示，112年該局各林區管理處的森林護管員甄試，將於今年11月14日至12月14日開放報名。這次甄試預計錄取24名（另依各林區管理處錄取名額，每進用3至5人至少錄取1名原住民），甄試日期為112年1月14日及15日。

林務局表示，森林護管員為第一線森林保育工作者，負責業務包括森林資源調查、經營與保護；林地管理及植樹造林、撫育；林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護；防災工程測繪與監工、林道與林業設施維護等，應考資格為相關科系畢業，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山林野工作，並領有普通重型機車駕照，能騎乘125C.C.以上循環檔機車者。

林務局說，今年甄試仍分二階段舉行，第一階段術科測驗於112年1月14日（周六）辦理，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上打檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，始得參加第二階段15日（周日）舉行筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及面試。

林務局表示，為了更符合森林護管員實際執行勤務的體力與耐力需求，今年護管員甄試的術科測驗「負重跑走」調整測驗的距離與時間，自行負重20公斤背包（可背、抱、扛、提）的通過標準，由「男生於8分30秒內、女生於9分30秒內走完或跑完1000公尺」調整為「男生於12分內、女生於13分30秒內走完或跑完1500公尺」，難度也因此增加，建議有意參加甄試者可及早準備。

林務局說，從109年7月起，森林護管員待遇已從原本的單一報酬薪點，改為級距設計，且調高起薪與最高薪資。本次甄試錄取人員，每月薪酬自3萬1130元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬6695元，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費，也同時享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等權益及福利。

林務局表示，森林護管工作辛苦且充滿挑戰與危險，但也帶來成就感，歡迎願意為台灣森林保育奉獻心力的有志人士踴躍報名，今年11月14日起即可於林務局各林區管理處官網下載報名簡章，另森林及自然保育概論的歷年考古題，也可至林務局全球資訊網「森林護管員甄試相關資訊」下載參閱。

林務局森林護管員術科測驗負重跑走。圖／林務局提供
林務局森林護管員術科測驗負重跑走。圖／林務局提供
林務局森林護管員學科測驗筆試。圖／林務局提供
林務局森林護管員學科測驗筆試。圖／林務局提供

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