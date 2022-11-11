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海拔2216的野餐！阿里山千歲檜山林野餐市集12月3、4日登場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義林管處12月3、4日於園區內千歲檜周邊舉辦，為期2日的山林野餐市集由「草木」團隊策畫。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處12月3、4日於園區內千歲檜周邊舉辦，為期2日的山林野餐市集由「草木」團隊策畫。圖／嘉義林管處提供

在海拔2216公尺野餐，享受千年檜木芬多精森林浴機會來囉！嘉義林管處在12月3、4日於阿里山國家森林遊樂區內千歲檜周邊，將舉辦山林野餐市集，為期2天活動由草木團隊策畫的「小森一點」市集，還有「Fellows」現場演奏，讓遊客愜意於森林中野餐與聽音樂演出，豐富山林遊玩回憶。

想在當天現場享受悠閒的野餐時光，可事前購買野餐區票券，當日還可兌換活動限定冬季森林香氛蠟燭禮品；活動將於11月13日上午10點在KKTIX開始售票，詳情請至阿里山國家森林遊樂區官方臉書粉專。

嘉義林管處表示，活動特別選在充滿著巨木群，散發天然芬多精的阿里山「千歲檜」周邊舉辦，芬多精除可以保護植物本身，還能讓民眾感受到空氣清新，每種植物散發出來的芬多精多寡、氣味都不相同，不同的芬多精還有消炎殺菌、去除疲勞、刺激自律神經、安定情緒等功效。

野餐市集享受森林五感體驗，森林療癒包含視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺體驗；林管處表示，為打造豐富的五感體驗，活動期間除可觀賞楓紅、金黃銀杏、翠綠蕨類各種色彩及雲霧的變化，山林野餐市集現場還可以敞徉山林草地間，共享好茶美食與原創音樂，在輕音樂與森林陪伴下，放鬆舒緩緊繃的神經。

當日邀請首位華人榮獲「Winfield International Finger-style Guitar Championship」季軍的張仲麟、由兩把木吉他與人聲彈唱組合的夕暮水及喜歡用創作音樂，描述自己生活和想像的吉他演奏家劉桓吟等，多位熱愛音樂指彈吉他演奏家共同策畫的「Fellows」現場演出，要以溫暖的歌聲，配上輕柔吉他聲，結合檜木森林帶來一場洗滌心靈的音樂饗宴，滿足五感的享受。

林務局嘉義林區管理處12月3、4日於園區內，千歲檜周邊舉辦山林野餐市集。圖／嘉義林管處提供
林務局嘉義林區管理處12月3、4日於園區內，千歲檜周邊舉辦山林野餐市集。圖／嘉義林管處提供
阿里山國家森林遊樂區冬季山林野餐市集將於12月3、4日舉辦。圖／嘉義林管處提供
阿里山國家森林遊樂區冬季山林野餐市集將於12月3、4日舉辦。圖／嘉義林管處提供
購票參與活動者當日，可獲冬季限定禮品森林香氛蠟燭。圖／嘉義林管處提供
購票參與活動者當日，可獲冬季限定禮品森林香氛蠟燭。圖／嘉義林管處提供
民眾可購票於野餐區享受美食及音樂（示意圖）。圖／嘉義林管處提供
民眾可購票於野餐區享受美食及音樂（示意圖）。圖／嘉義林管處提供

野餐 阿里山 森林遊樂區

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