海拔2216的野餐！阿里山千歲檜山林野餐市集12月3、4日登場

在海拔2216公尺野餐，享受千年檜木芬多精森林浴機會來囉！嘉義林管處在12月3、4日於阿里山國家森林遊樂區內千歲檜周邊，將舉辦山林野餐市集，為期2天活動由草木團隊策畫的「小森一點」市集，還有「Fellows」現場演奏，讓遊客愜意於森林中野餐與聽音樂演出，豐富山林遊玩回憶。

想在當天現場享受悠閒的野餐時光，可事前購買野餐區票券，當日還可兌換活動限定冬季森林香氛蠟燭禮品；活動將於11月13日上午10點在KKTIX開始售票，詳情請至阿里山國家森林遊樂區官方臉書粉專。

嘉義林管處表示，活動特別選在充滿著巨木群，散發天然芬多精的阿里山「千歲檜」周邊舉辦，芬多精除可以保護植物本身，還能讓民眾感受到空氣清新，每種植物散發出來的芬多精多寡、氣味都不相同，不同的芬多精還有消炎殺菌、去除疲勞、刺激自律神經、安定情緒等功效。

野餐市集享受森林五感體驗，森林療癒包含視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺體驗；林管處表示，為打造豐富的五感體驗，活動期間除可觀賞楓紅、金黃銀杏、翠綠蕨類各種色彩及雲霧的變化，山林野餐市集現場還可以敞徉山林草地間，共享好茶美食與原創音樂，在輕音樂與森林陪伴下，放鬆舒緩緊繃的神經。