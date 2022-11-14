國民姑丈羅時豐突襲開箱遠傳門市，讚嘆「將心比心，為你用心」的零負評服務

圖／遠傳 提供(照片來自不務正業娛樂有限公司授權)

轉型Youtuber重新翻紅的資深藝人羅時豐，與姪子共同經營「羅時豐D.L 不務正YA」，兩人透過詼諧的街頭訪問，為網友們帶來許多歡樂，在最近的節目中，由於姪子提到曾經在遠傳門市受到非常貼心的服務，羅時豐表示令人感動，決定要代表遠傳成為關懷大使，突襲遠傳門市，慰勞第一線的門市人員外，還準備了小禮物給來找這三位門市人員服務的前15位民眾。

當天行程非常緊湊，羅時豐一行人分別拜訪了新店、五股與板橋三家門市，並從門市人員分享的故事中，真正體驗到同仁堅持的態度與努力不懈的精神，他們自始自終都站在客戶角度，從心出發與客戶溫暖互動，以「將心比心，為你用心」的服務精神，努力將每一項服務做到好，即使在疫情嚴峻期間亦能堅守崗位，站在第一線為客戶提供最全面的服務。

將心比心 遠傳門市人員耐心協助老夫妻返家

第一站來到新店北新一店，突襲的是在遠傳服務七年的家玉，她每天早上都會發LINE與名單中的長輩朋友打招呼，她對待年長的客戶非常親切，例如曾經遇過一對阿公阿嬤走進門市問可否打鑰匙，家玉仍然迎上前去解釋這裡是遠傳的門市，但在互動間，她發現這兩位老人家連自己家住在哪裡都不清楚，好像是剛搬到附近，於是她帶他們去附近鑰匙店，但沒想到因為疫情而沒營業，最後家玉聯絡了警方，才幫忙兩位老人家順利返家。

圖／遠傳 提供(照片來自不務正業娛樂有限公司授權)

羅時豐對家玉的耐心感到訝異，家玉則回說，自己上班之所以無後顧之憂，是因為家中公婆的協助支持，所以對他們充滿感恩，因此也把這分心意用在工作上，「遠傳的服務宗旨是貼心、用心與同理心，現在更升級為將心比心，我希望自己也能跟上腳步。」家玉說。最後由羅時豐為她披上了「北新之星，和藹貼心」的彩帶，圓滿的結束了探訪。

好家在，有遠傳兒童手錶電話立大功

接著羅時豐去拜訪五股城泰店的馨方，她在遠傳服務已經長達九年，有400多位客戶在她的LINE名單中。由於門市採輪調制，她為了怕客人來門市撲空，每個月都發班表給客人，大家聽了都表示這實在太用心了。

馨方也跟羅時豐分享了自己在疫情期間的故事。在單親家庭中成長的馨方，曾遇過有位單親媽媽帶著孩子來門市，辦兒童手錶方案，沒想到三個月後，那位媽媽用孩子的手錶打電話來，原來是遇到了緊急的狀況。當時小孩確診，帶去醫院時，沒想到把鑰匙手機都鎖在共享機車的行李箱，由於當時疫情嚴重，附近沒有人敢借他們手機，不知如何是好。馨方想了想，詢問了小朋友手錶密碼，然後幫他們新增共享機車的客服電話，這位媽媽就可以打電話過去請求協助，後來終於順利解決。這是因為馨方知道單親家庭生活辛苦，在設身處地的心情下，主動想辦法幫忙他們，這種將心比心的精神，已經自然而然融入在馨方的工作中。

當羅時豐問馨方總是很主動幫助客人的原因時，她表示，「這必須感謝公司對第一線同仁的照顧，讓我們會想將這份心情回饋給進來店中的每一位客人。」

圖／遠傳 提供(照片來自不務正業娛樂有限公司授權)

這樣的正向思考與善的循環讓羅時豐非常讚嘆，並且準備了「善解人意，沒有脾氣」的彩帶和禮物送給馨方。

手機中毒了不要慌，交給專業來解決

最後訪問的是板橋府中門市的承翰，他是位非常有人緣又心細的年輕人，雖然在遠傳服務不到四年，但表現卻讓前輩也頻頻誇讚，羅時豐到現場看見承翰時，就開玩笑說：「我們今天要代替遠傳來檢驗你。」只見承翰不慌不忙跟姑丈應對了起來。原來，承翰面對客人時，很習慣以同理心融入，降低客人的不安，像是之前有位阿姨很驚慌地到店裡，喊著「我的手機中毒了，沒有辦法顯示！」承翰的反應視很驚訝地說：「真的假的，讓我看一下！」顯示自己跟阿姨一樣也被驚嚇到，然後才用專業去解決問題。

此外，因為疫情，門市取消了手機清潔的服務，有位阿伯不高興下，所以就給門市打低分，直到有次承翰特別幫阿伯清潔手機，過程中知道阿伯獨居，因此特別去關心他，後來阿伯竟然打滿分，絕對是感受到承翰的誠摯關懷。

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當大家好奇承翰這麼年輕，怎麼會對老人家如此有耐心時。他說，因為自己是隻身到台北工作，希望家中的長輩遇到問題時，也可以遇到願意有耐心幫忙的人。接著他又深入說了自己的故事，原來會到台北，也是為了完成母親的遺願，讓自己有獨立生活的能力……說到此，故事彷彿充滿「洋蔥」，大家都安靜了下來。接著承翰收到「嘴笑目笑，尊老愛幼」的彩帶，以及同事們用心製作的禮物：一張裝有媽媽照片的項鍊。

善的循環，讓愛遠傳

走出府中門市，已夜色低垂，羅時豐與遠傳同仁相處一天後，有感而發：「從白天訪到晚上，感覺遠傳門市裡就像一個大家庭，每一個員工都用心服務所有的客戶群，這是很幸福的一份工作。」連平日喜歡挖苦人的姪子也表示，難怪遠傳可以11年連霸「臺灣服務業大評鑑」電信通路金獎，還獲得16次SGS認證；就是因為遠傳第一線的同仁，把這份幸福感轉化為守護每一位顧客的貼心。羅時豐最後以「善的循環，讓愛遠傳」兩句話，為遠傳門市「將心比心，為你用心」的服務做了最佳的註解。