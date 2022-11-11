手握千萬中獎發票卻「無法領獎」哭整夜 網：多麽痛的領悟

你有過與中獎發票擦身而過的經驗嗎？一名網友在臉書分享與「千萬發票」擦肩而過的真實事件，並表示「最遙遠的距離就是發現它卻領不到奬」，許多網友也提出建議，表示以後應該要存會員或載具更保險。

一名網友在臉書發文表示，自己終於「看到一千萬發票的真身」，但已超過領獎時間，握有這張發票的人整晚睡不著大哭，表示「最遙遠的距離就是發現它卻領不到奬」。

該名網友貼出111年統一發票5、6月獎號，其中一個號碼為「46438476」，與網友手上的發票數字完完全全吻合，於是網友接著說「此照片絕對沒P圖」、「我應該是少數可以用一隻手拿一千萬的人」。

在文章最後，網友自嘲以後要記得把發票放在全家會員，許多網友也表示「啊～多麼痛的領悟啊」、「別人活生生的經驗，立馬把手機載具設定好！」、「存fami 最懂你，不怕對不到，中了告訴你」，也有網友給建議表示「過期的發票就不要對獎了，免得活不下去」。