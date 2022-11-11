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洗衣粉洗衣竟卡滿槽！網曝2招能解決：改用這洗最省事

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，使用洗衣粉洗衣容易卡住洗衣槽。 圖／ingimage
網友分享，使用洗衣粉洗衣容易卡住洗衣槽。 圖／ingimage

洗衣可選擇洗衣精或洗衣粉，不過有網友近日請專人拆洗洗衣機時，師傅建議她「不要使用洗衣粉，否則容易卡住洗衣槽」，其他網友直呼「是真的」，有人建議可以先將洗衣粉用水溶解後再倒入洗衣機，也有人建議調高洗衣機的水溫，就可以避免溶解不充分的狀況發生，不過仍是改用洗衣精最方便。

一名網友在臉書社團「家電好控討論區」發文表示，「之前洗衣機拆洗時，師傅說不要用洗衣粉，因為容易卡住洗衣槽，要用洗衣精，請問真是如此嗎？現在換新的洗衣機了，都不敢用洗衣粉」。

其他網友則留言「洗衣精較好，沒溶解不全的問題」、「要用也是可以用，但建議自己先用水溶解後再倒入洗衣機」、「通常直立式的比較容易發生，因洗衣粉沒充分溶解的狀態下。如洗衣機水溫可以調高，可以降低這問題」。

還有網友留言「有人洗衣服倒洗衣粉會多倒些，其實家裏沒有重勞動者換洗衣服，其實不用倒太多，我們家都倒標示用量的一半，也是洗得很乾淨」、「洗衣精用久了，槽會附著像海帶的東西」、「可以拿到河邊去洗」。

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