聽新聞
test
0:00 / 0:00
洗衣粉洗衣竟卡滿槽！網曝2招能解決：改用這洗最省事
洗衣可選擇洗衣精或洗衣粉，不過有網友近日請專人拆洗洗衣機時，師傅建議她「不要使用洗衣粉，否則容易卡住洗衣槽」，其他網友直呼「是真的」，有人建議可以先將洗衣粉用水溶解後再倒入洗衣機，也有人建議調高洗衣機的水溫，就可以避免溶解不充分的狀況發生，不過仍是改用洗衣精最方便。
一名網友在臉書社團「家電好控討論區」發文表示，「之前洗衣機拆洗時，師傅說不要用洗衣粉，因為容易卡住洗衣槽，要用洗衣精，請問真是如此嗎？現在換新的洗衣機了，都不敢用洗衣粉」。
其他網友則留言「洗衣精較好，沒溶解不全的問題」、「要用也是可以用，但建議自己先用水溶解後再倒入洗衣機」、「通常直立式的比較容易發生，因洗衣粉沒充分溶解的狀態下。如洗衣機水溫可以調高，可以降低這問題」。
還有網友留言「有人洗衣服倒洗衣粉會多倒些，其實家裏沒有重勞動者換洗衣服，其實不用倒太多，我們家都倒標示用量的一半，也是洗得很乾淨」、「洗衣精用久了，槽會附著像海帶的東西」、「可以拿到河邊去洗」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言