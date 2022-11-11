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今年雙十一陸各大電商「異常低調」 不辦晚會不倒數計時 銷售額估持平

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BLACKPINK粉絲太瘋狂 高雄萬豪酒店500間房3小時賣光

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
BLACKPINK粉絲搶訂房間，訂房網站出現漢來飯店一晚115萬天價，飯店解釋是網站出錯。圖／翻攝自臉書高雄點
BLACKPINK粉絲搶訂房間，訂房網站出現漢來飯店一晚115萬天價，飯店解釋是網站出錯。圖／翻攝自臉書高雄點

號稱地表最強的韓國女團 BLACKPINK明年3月18日將到高雄世連主場館舉辦「BORN PINK」世界巡迴演唱會，不僅黃牛票傳出1張40萬天價，高雄更有星級飯店證實，500間客房秒殺，目前3月18日房間已全數賣光光。

出道6年的女團BLACKPINK，明年318演唱會門票經兩天會員預購後，昨午中午正式開賣，4.5萬張票秒殺，誇張的是，黃牛票傳出喊到40萬，足見BLACKPINK的超高人氣與吸金能力。

不只黃牛票價碼追高，訂房網站還出現漢來飯店單晚住宿售價115萬，漢來飯店解釋是網站出錯，但明年3月18日飯店訂房率已達7成。

瘋狂情形不只如此，與世運主場館地緣接近的高雄萬豪酒店，傳出創下3小時賣光500間房紀錄！萬豪酒店今早證實，高雄副市長史哲今年8月9日在個人臉書導次發布BLACKPINK世界巡演會訊息時，當天飯店就湧入訂單，3小時訂走500間房，粉絲之後陸續下訂，全飯店700間客房3月18日當天全部訂滿。

高雄萬豪酒店表示，飯店客房採浮動售價，有經驗的粉絲知道愈早下訂愈便宜，客房平時均價落在6000元以上，500間房被訂走後，房價會自動浮升，後續被訂的房價已接近牌價1萬6千多元，如此瘋狂的訂房情形，是飯店開張以來首見，連跨年檔期也沒有這種「盛況」。

高市副市長史哲8月9日在臉書公布 BLACKPINK演唱會訊息後，高雄各飯店出現訂房潮。圖／翻攝自史哲臉書
高市副市長史哲8月9日在臉書公布 BLACKPINK演唱會訊息後，高雄各飯店出現訂房潮。圖／翻攝自史哲臉書
韓國女團 BLACKPINK明年3月18日在高雄舉辦台灣唯一場演唱會，地緣接近的高雄萬豪酒店500間客房3小時訂光光。圖／高雄萬豪酒店提供
韓國女團 BLACKPINK明年3月18日在高雄舉辦台灣唯一場演唱會，地緣接近的高雄萬豪酒店500間客房3小時訂光光。圖／高雄萬豪酒店提供

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