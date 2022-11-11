BLACKPINK粉絲太瘋狂 高雄萬豪酒店500間房3小時賣光

號稱地表最強的韓國女團 BLACKPINK明年3月18日將到高雄世連主場館舉辦「BORN PINK」世界巡迴演唱會，不僅黃牛票傳出1張40萬天價，高雄更有星級飯店證實，500間客房秒殺，目前3月18日房間已全數賣光光。

出道6年的女團BLACKPINK，明年318演唱會門票經兩天會員預購後，昨午中午正式開賣，4.5萬張票秒殺，誇張的是，黃牛票傳出喊到40萬，足見BLACKPINK的超高人氣與吸金能力。

不只黃牛票價碼追高，訂房網站還出現漢來飯店單晚住宿售價115萬，漢來飯店解釋是網站出錯，但明年3月18日飯店訂房率已達7成。

瘋狂情形不只如此，與世運主場館地緣接近的高雄萬豪酒店，傳出創下3小時賣光500間房紀錄！萬豪酒店今早證實，高雄副市長史哲今年8月9日在個人臉書導次發布BLACKPINK世界巡演會訊息時，當天飯店就湧入訂單，3小時訂走500間房，粉絲之後陸續下訂，全飯店700間客房3月18日當天全部訂滿。