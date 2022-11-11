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高溫上看34度 周日下半天東北季風增 北、東部漸轉雨

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
今天到周六將持續受到高壓迴流東南風影響外，甚至周末副熱帶高壓的勢力更往台灣增強些，因此大氣環境的水氣都比較少也比較穩定，白天高溫也都有機會達27至34度，低溫普遍22至25度。本報資料照片
今天到周六將持續受到高壓迴流東南風影響外，甚至周末副熱帶高壓的勢力更往台灣增強些，因此大氣環境的水氣都比較少也比較穩定，白天高溫也都有機會達27至34度，低溫普遍22至25度。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天到周六將持續受到高壓迴流東南風影響外，甚至周末副熱帶高壓的勢力更往台灣增強些，因此大氣環境的水氣都比較少也比較穩定，白天高溫也都有機會達27至34度，低溫普遍22至25度。

但他說，局部沿海空曠或近山平地區受輻射冷卻影響可再低個1至3度，日夜溫差大，清晨、夜晚外出記得多帶件衣物。尤其周末環境較乾的話，這樣的溫差變化會再多一些。

西部將持續為較晴朗穩定的天氣，林孝儒說，但這種天氣型態亦留意晨間有些局部霧或靄發展影響能見度的機會。東半部今天水氣將逐漸減少，仍有短暫陣雨機會，但範圍都變得較為零星，影響不大，甚至周六至周日上半天將有望轉為晴時多雲的好天氣。

而周日新一波東北季風將逐漸南下，林孝儒說，因此北台灣的白天高溫回升的幅度會少一些，且下半天迎風面的北海岸至東北部將陸續有些短暫陣雨機會。

他表示，下周一、周二大台北地區至東部轉為陰雨的天氣，下周三才開始有些減弱的跡象，迎風面的降雨才有逐漸趨緩趨勢。

不過，林孝儒說，本波東北季風所挾帶的冷空氣不強，北、東部多是由於陰沉降雨天氣，全日氣溫偏涼。不過桃園以南的地區影響就漸小了，大多可以維持晴時多雲的天氣外，亦無顯著降溫，都還算是白天有點暖而夜間略涼的天氣型態。

高溫 東北季風

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