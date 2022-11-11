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好熱的11月高溫達34.4度 今年又是暖冬？氣象局給答案

好熱的11月高溫達34.4度 今年又是暖冬？氣象局給答案

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
南部地區11月天氣仍然炎熱，選舉場合中候選人贈送的扇子馬上派上用場，大家都搧個不停。記者修瑞瑩／攝影
南部地區11月天氣仍然炎熱，選舉場合中候選人贈送的扇子馬上派上用場，大家都搧個不停。記者修瑞瑩／攝影

「好熱啊！11月應該這麼熱嗎？」，南部地區昨天出現33度的高溫，而近日全台最熱的是南投在9日的34.4度，北部則在連日下雨好不容易雨停後，也都出現悶熱的天氣，針對全球氣候暖化，年平均溫度節節上升，西歐今秋更出現罕見高溫，台灣今年會有最熱的秋冬嗎？氣象局表示，雖然這幾天的氣溫高，但整體看起來10月的氣溫仍與近年差不多，而預測今年秋冬會出現高於近年平均溫度的機率為2到3成。

根據國外媒體報導，西歐今年秋季出現罕見的高溫，創歷史紀錄，歐盟監測報告則指出，歐洲今年11月將迎來史上最熱的秋季，對於疫情後的民眾與商家來說，氣候宜人當然是不錯，但不少人還是認為「不正常」，

「這幾天白天都好熱，我忍不住打開冷氣，往年的11月有這麼熱嗎？」住在台南的汪小姐表示，而根據氣象局的觀測，台南市昨天的高溫是柳營區的31.3度，而前天則是新化的32.1度。

氣象局指出，近日的氣溫確實較熱，昨天各地最高溫分別是新北三峽的32.3、苗栗西湖的32.2、南投市32.1、高雄杉林32.7、屏東九如的33度，而前天（9日）的高溫則有新北三峽32.6、桃園新屋31.1、新竹竹東32.4、苗栗西湖33.8、高雄杉林32.9，最熱的則是南投市34.4。

氣象局南區氣象中心指出，光看一、兩天的溫度無法評論整體氣候的變化，以台南來看，去年虎頭埤在11月測到34.5的高溫，前年也有33.1，目前的氣溫並未超過，而10月台南的平均溫度為26.5度，去年則是27.3度，今年南部的秋天並沒有比往年更熱。

氣象局表示，台灣在秋冬的氣候形態，經常是自北方南下的冷高壓出海後，就會轉成東風或東南風，氣溫上升，之前北部因為一直下雨，高溫不明顯，但南部一直是溫暖的秋季天候，目前冬天還沒開始，有秋老虎的天氣也很正常；同時雖然全球平均溫度不斷上升，西歐今年秋天並出現罕見高溫，但台灣是海島型氣候，歐洲出現高溫，台灣不一定會一樣。

氣象局表示，根據目前相關資料預測秋冬溫度，出現比近年平均溫度更高溫的機率大約只有2到3成，與近年氣候值差不多的機率則有5到6成。

南部地區11月天氣仍然炎熱，選舉場合中免費提供的冰淇淋大受歡迎。記者修瑞瑩／攝影
南部地區11月天氣仍然炎熱，選舉場合中免費提供的冰淇淋大受歡迎。記者修瑞瑩／攝影

高溫 氣象局 台南

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