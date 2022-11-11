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台南、馬祖濃霧 吳德榮：周日晚北台灣變天
中央氣象局發布濃霧特報，今天馬祖及西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，馬祖及台南已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義能見度亦較低。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴時多雲，僅北海岸、東北部偶有局部、少量降雨的機率。各地白天微熱、早晚涼。今天北部21至32度，中部20至33度，南部21至33度，東部20至31度。
吳德榮表示，周六、周日乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，中南部晨間有局部霧；晝暖如夏、各地區最高氣溫將推升至33、34度，夜涼如水、輻射冷卻氣溫偏低，日夜溫差大。
吳德榮說，周日晚起至周四東北風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；冷空氣雖不強，北台灣仍轉涼，中南部氣溫稍降。
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