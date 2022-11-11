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國家戲劇院開庭！「非常上訴」邀觀眾搶先體驗國民法官

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
楊碧川在「非常上訴」中現身說法訴說白色恐怖時期的受難經歷。後為演員齊藤伸一。圖／兩廳院提供
楊碧川在「非常上訴」中現身說法訴說白色恐怖時期的受難經歷。後為演員齊藤伸一。圖／兩廳院提供

國家戲劇院化為法庭，觀眾搶先體驗「國民法官」，看完陳欽生與楊碧川兩位政治受難者現身說法的生命故事後，將手中的戲票化為選票進行判決。狂想劇場製作的「非常上訴」今起連續三天於國家戲劇院「開庭」，在劇場裡以虛擬法庭重啟非常上訴，邀觀眾搶先體驗明年實施的「國民法官法」。

與綠島「流麻溝十五號」是同房獄友的陳欽生與楊碧川，同樣出生於1949年，不約而同在年少時期，成為意圖顛覆國家政權的政治犯，被軍法判刑12年。兩人在前往綠島的船隻中相識，此後再相見，便是在「非常上訴」的劇場之中。兩人現身說法向觀眾訴說自己的故事，透過戲劇回憶與反思。

「我一直都很希望能夠透過司法的方式還我清白。」陳欽生表示，希望觀眾知道他的故事之後，能夠連結到台灣享受的自由民主，多麼得來不易。「政治犯共同的心願，就是希望我們的付出能換來更多人的幸福。」楊碧川則說，他其實不想提起這些事情，但更覺得歷史不該被忘記。

「非常上訴」將以虛擬法庭的表現形式，反思台灣長達38年的戒嚴法，是否具有正當性。國民法官法將於明年正式施行，凡年滿23歲之公民皆有可能被抽選成為法官，在法庭上與職業法官共同審判重大刑事案件。「非常上訴」等於邀觀眾搶先體驗當「國民法官」。

導演廖俊凱表示，當初做這齣劇的目的，並不是自大地想為兩位前輩平反，而是想透過法庭的形式討論國家暴力，讓它在劇場裡現形。編劇沈琬婷表示，嘗試用戲劇的方式轉化複雜的議題，也認為轉型正義並非創作者可以定論，「它其實更需要大家共同參與」。「非常上訴」邀請觀眾在中場休息時間成為「國民法官」參與評議，進行法、檢、律師三方辯論。引領觀眾看到兩位政治受難者的境遇後，透過選票進行理性的思辨與討論。

●「非常上訴」11月11日至11月13日在國家戲劇院震撼登台，邀請觀眾走入劇場，突破現實的限制，共同創造歷史的「非常上訴」。更多訊息詳見網站： https://lihi3.com/7waN9。

「非常上訴」邀請觀眾理解兩位政治受難者的境遇後，透過選票進行理性的思辨與討論。記者陳宛茜／攝影
「非常上訴」邀請觀眾理解兩位政治受難者的境遇後，透過選票進行理性的思辨與討論。記者陳宛茜／攝影
陳欽生在「非常上訴」中現身說法訴說白色恐怖時期的受難經歷。圖／兩廳院提供
陳欽生在「非常上訴」中現身說法訴說白色恐怖時期的受難經歷。圖／兩廳院提供

劇場 國民法官 受難者

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