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安泰醫院與敏惠醫專攜手 簽產學合作備忘錄

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南柳營敏惠醫專今天與屏東東港安泰醫院簽立產學合作備忘錄，校方說，希望經由強強聯手，培育醫護青年、守護民眾健康。圖／敏惠醫專提供
台南柳營敏惠醫專今天與屏東東港安泰醫院簽立產學合作備忘錄，校方說，希望經由強強聯手，培育醫護青年、守護民眾健康。圖／敏惠醫專提供

台南柳營敏惠醫護管理專科學校今天與屏東安泰醫院簽立產學合作備忘錄，校方說，希望經由強強聯手，培育醫護青年、守護民眾健康。

產學合作備忘錄由安泰醫院院長蘇清泉與敏惠醫專校長葉至誠代表雙方簽署，葉至誠說，學校成立迄今近1甲子，以培育「健康促進、醫療照顧」專業人才為主軸。同時，因學校屬於技職教育體系，積極培育務實致用的專業人才，期望學生「畢業即就業」，達成「五年公費，優質就業，專業深耕」，也希望與安泰醫院攜手，以培育醫護青年、守護民眾健康。

敏惠醫專說，安泰醫院位於屏東東港，為新制教學醫院評鑑優等區域級醫院，提供鄰近17個鄉鎮與小琉球醫療服務，更是東港、潮州及恆春急重症轉診總召集醫院，設置有心血管照護中心、腦中風照護中心、創傷照護中心、癌症治療中心、兒童發展聯合評估中心等，為鄉親提供全方位的醫療服務。

東港 屏東 青年

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